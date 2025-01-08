«Весь день промучилась»: что известно о вспышке сальмонеллеза в Перми

Три пекарни в городе закрыты до выяснения обстоятельств.

Вспышка сальмонеллеза зафиксирована среди клиентов среди клиентов пекарни «Хлебница» в Перми. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Пермскому краю.

«С 30 декабря зарегистрированы неединичные случаи заболевания острыми кишечными инфекциями», — заявили в ведомстве.

У нескольких людей появились симптомы, характерные для сальмонеллеза: тошнота, рвота, диарея и высокая температура. Эти проявления резко ухудшили их состояние, что и стало причиной обращения в больницу.

После того как пациенты поступили в медицинское учреждение, врачами начали обследование. Каждого из обратившихся тщательно осмотрели, провели необходимые анализы и тесты для определения причины плохого самочувствия. Специалисты отметили, что симптомы у всех заболевших были схожи, что указывало на возможную общую причину. После опроса стало известно, что все из пострадавших ели в пекарне накануне.

Подробнее о диагнозе

Сальмонеллез — это острое инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Salmonella. Недуг обычно передается через пищу или воду, загрязненные патогеном, и может приводить к гастроэнтериту, который проявляется такими симптомами, как: диарея, боли в животе, тошнота, рвота и лихорадка.

Основными источниками инфекции являются недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения, такие как мясо, яйца и молочные изделия, а также продукты, содержащие эти компоненты.

Для предотвращения сальмонеллеза рекомендуется тщательно готовить пищу, особенно мясо и яйца; избегать употребления сырых или недостаточно приготовленных продуктов; мыть руки и кухонные поверхности после работы с сырыми продуктами, а также хранить продукты в надлежащих условиях.

При первых подозрениях на сальмонеллез стоит незамедлительно обратиться к врачу. Это поможет получить своевременную диагностику и необходимое лечение, что может предотвратить дальнейшее ухудшение состояния.

Рассказ одной из пострадавших

Одна из пострадавших от вспышки сальмонеллеза в Перми поделилась своей историей. Женщина, решившая быстро перекусить, приобрела салат в пекарне «Хлебница» и, находясь на работе, ничего больше не ела в тот день. У нее не было времени готовить или искать другие варианты питания, поэтому она остановила свой выбор на готовом продукте из близлежащего заведения, как это часто и бывает. В тот момент она и подумать не могла, чем это обернется.

К сожалению, вскоре после обеда ее состояние стало резко ухудшаться. Сначала появилась тошнота, затем началась рвота и диарея, которые заставили несчастную обратиться за медицинской помощью. Женщина была крайне удивлена и напугана произошедшим, ведь перед этим она не испытывала никаких недомоганий.

«На следующий день стало только хуже, вызвала скорую», — рассказала одна из потерпевших в беседе с NEWS.ru.

Как итог, недуг преследовал ее целую неделю, в течение которой она едва могла подняться с постели. В то время как другие радовали себя щедро накрытыми праздничными столами, она оказалась пленницей кровати, погруженной в самый настоящий кошмар. Праздничное настроение радостных встреч и смеха обернулось страхом за свою жизнь и огромной физической болью.

«Никогда в жизни так плохо не было. Не умерла, и на том спасибо», — рассказала одна из потерпевших в беседе с NEWS.ru.

Урок, который она извлекла из этой ситуации, прост, но важен: поспешные решения в питании могут стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Эта история служит предупреждением для всех — важно обращать внимание на качество пищи, которую мы потребляем, особенно в праздники. В конечном итоге, хотя она и пережила этот ужасный эпизод, он стал для нее напоминанием о важности заботы о собственном здоровье и внимательном отношении к своему питанию.

Проверка СУ СК по Пермскому краю

В Перми возбуждено уголовное дело в связи с массовым отравлением граждан, что стало серьезным поводом для беспокойства и внимания со стороны правоохранительных органов. По указанию руководителя регионального следственного управления Дениса Валерьевича Головкина, следователи из Индустриального района начали расследование после появления информации в СМИ о произошедшем инциденте.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Это крайне важный шаг, направленный на установление фактов и виновных, а также на предотвращение повторения подобных трагедий в будущем.

Расследование будет сосредоточено на выяснении, какие именно обстоятельства привели к массовому отравлению, и каким образом могла быть нарушена безопасность продуктов питания. Власти стремятся максимально оперативно рассмотреть все аспекты дела, чтобы предоставить пострадавшим необходимую помощь и защиту их прав.

«В ближайшее время следователями будут проведены осмотры мест происшествий, допросы руководства пекарни и потерпевших, точное количество которых в настоящее время устанавливается», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Ход расследования уголовного дела находится под тщательным контролем аппарата следственного управления. Данный процесс приобретает особую значимость в свете серьезности происшествия и его последствий для здоровья населения. Региональное следственное управление активно взаимодействует с другими заинтересованными органами для оперативного и всестороннего решения возникших проблем.

Контроль со стороны следственного управления обеспечивает не только прозрачность расследования, но и гарантирует, что все действия правоохранительных органов будут направлены на установление истинных причин отравления. Следователи осуществляют сбор улик, опрашивают свидетелей и пострадавших, анализируют документы, относящиеся к деятельности пекарни, из которой предположительно были получены некачественные продукты.

Приостановлена работа трех пекарен

Работу трех пекарен и заготовочного цеха сети «Хлебница» временно приостановили в связи с нарушениями санитарных норм.

В результате проверки, проведенной управлением Роспотребнадзора, были выявлены серьезные нарушения санитарных норм в пекарне. Специалисты отобрали пробы воды, пищевых продуктов и сырья, а также провели обследование сотрудников, что позволило выявить серьезные недостатки в производственном процессе.

Как выяснилось, в компании не соблюдался порядок и последовательность технологических операций, что может угрожать качеству и безопасности выпускаемой продукции. Более того, были зафиксированы нарушения в маркировке инвентаря, что также создает риски для здоровья потребителей.

В связи с обнаруженными несоответствиями, работа пекарни и заготовочного цеха приостановлена на срок от 30 до 90 дней. Эти меры направлены на предотвращение возможных пищевых отравлений и обеспечение безопасности граждан.

Подобные случаи

В конце декабря торговая сеть «Вкусвилл» приостановила продажу и поставки пельменей «Мясное ассорти» от ООО «Чали» после сообщений об отравлении детей в Москве. Роспотребнадзор обнаружил в этой продукции сальмонеллу, что стало основанием для принятия таких мер.

Безопасность пищевых продуктов остается важным приоритетом, и сети стремятся защищать здоровье своих клиентов, тщательно следя за качеством предлагаемых товаров. Удаление потенциально опасной продукции с полок является необходимым шагом для предотвращения дальнейших инцидентов. Важно, чтобы потребители были осведомлены о подобных ситуациях и принимали меры предосторожности при выборе продуктов питания.

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