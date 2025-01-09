Такого еще не было: как Эмин Агаларов провел новогодний отпуск

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 24 0

Эмин Агаларов вместе с семьей отправился в новогодний отпуск в Таиланд

«Батареи заряжены»: Эмин Агаларов вместе с семьей отправился на отдых в тропики

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Праздники прошли у певца в кругу семьи за границей.

Певец Эмин Агаларов вместе с женой Аленой Гавриловой и дочерью Афиной отправился на новогодние праздники в Таиланд. Как пишет издание 7Дней.ru, музыкант побывал в этой экзотической стране впервые, ему там очень понравилось.

Артист рассказал, что за неделю отпуска они успели посетить заповедник, где живут слоны, прокатиться на тарзанке, отдохнуть на яхте и понежиться под лучами солнца на пляже.

«Я впервые был в Таиланде. И нам очень понравился наш семейный отпуск. Теперь батареи заряжены, и я готов на новые свершения», — делится впечатлениями с подписчиками Эмин.

Многие фанаты певца отметили необычный выбор страны для отдыха. Обычно Агаларов предпочитал проводить отпуск в Европе или США, а теперь решил посетить азиатскую страну. Еще прошлым летом музыкант вместе с супругой и ребенком путешествовал на яхте по Средиземному морю, а сейчас неожиданно решился освоить новые направления.

Да и вообще, женившись на Гавриловой после недавнего годичного разрыва отношений, Эмин как будто расцвел. Теперь он с большим энтузиазмом дает интервью и не стесняется обсуждать свою личную жизни, которую раньше старался не афишировать.

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