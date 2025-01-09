Правительство Армении одобрило законопроект о начале процесса вступления в ЕС

|
Евгения Романова
Евгения Романова 25 0

Решение о присоединении к организации может быть принято только путем всенародного референдума.

Правительство Армении одобрило законопроект о начале процесса вступления в ЕС

Фото: ТАСС/Jürgen Heinrich

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Правительство Армении в ходе заседания одобрило проект закона о начале процесса вступления страны в состав Европейского союза (ЕС). Постановление кабмина представил глава армянского МИД Арарат Мирзоян.

«Передать предложение правительства в установленном порядке аппарату Национального собрания (парламента)», — говорится в документе.

Мирзоян подчеркнул интенсивное и динамичное развитие отношений Армении и Евросоюза. По его словам, объединение оказало содействие стране в сфере безопасности и заявило о готовности помочь экономическому развитию.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что решение о вступлении страны в ЕС может быть принято только путем всенародного референдума.

Еще в ноябре 2024 года сообщалось, что США готовят операцию по переориентации Армении на Запад. Подобные акции по разжиганию антироссийских настроений уже проводили в Молдавии и на Украине. Об этом стало известно Службе внешней разведки (СВР) России.

Первой задачей, которую будут реализовывать Штаты, является расширение программы подготовки для сотрудников ключевых государственных органов Армении, а также обеспечение активного участия иностранных советников. Последние намерены корректировать работу армянского правительства в интересах Запада.

Ранее 5-tv.ru писал, что Баку и Ереван проведут еще один раунд переговоров по границе в январе. Встреча состоится по инициативе азербайджанской стороны.

-1° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
101.68
1.15 106.10
0.15
Хороший старт года: гороскоп на январь 2025 для всех знаков

Последние новости

12:08
Такого еще не было: как Эмин Агаларов провел новогодний отпуск
11:55
Семейная пара пострадала в Белгородской области при атаке дрона ВСУ на их авто
11:41
Правительство Армении одобрило законопроект о начале процесса вступления в ЕС
11:29
Газовая колонка отправила в реанимацию трех детей в Петербурге
11:17
«Нужно разговаривать»: Трамп намерен завершить украинский конфликт в ближайшее время
11:02
Сергей Собянин: более 100 км дорог было построено в Москве за 2024 год

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 января, для всех знаков зодиака
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
Траур живота: почему нужно сказать «нет» разгрузочным дням

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год