Баку и Ереван проведут еще один раунд переговоров по границе в январе

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Встреча состоится по инициативе азербайджанской стороны.

Баку и Ереван проведут еще один раунд переговоров по границе в январе

Фото: © РИА Новости/Валерий Шарифулин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Баку и Ереван проведут еще один раунд переговоров по территориальному вопросу в январе. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«В этом месяце <…> должна состояться очередная встреча азербайджанской и армянской комиссий по делимитации, с тем чтобы продолжить решение вопроса», — цитирует Алиева Report.az.

Лидер Азербайджана уточнил, что переговоры пройдут по инициативе Баку.

В октябре прошлого года национальное собрание Армении ратифицировало положения по делимитации границы с Азербайджаном в первом чтении. Они предполагают, что споры между республиками будут решаться не военным путем или силовым инструментарием, а на специальной площадке.

До этого, в сентябре, Ереван и Баку согласовали 13 статей и предисловие в проекте мирного соглашения между государствами.

«13 статей и предисловие проекта мирного соглашения полностью согласованы, три статьи частично согласованы, они состоят буквально из двух предложений», — прокомментировал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он также предложил в кратчайшие сроки подписать статьи, в которых предусмотрено положение об «установлении дипломатических отношений между Арменией и Азербайджаном». По его словам, мир на Южном Кавказе не только возможен, но и реалистичен.

Отношения между Арменией и Азербайджаном обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха. 5 октября 2023 года Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана, которая включала в себя и Нагорный Карабах. Несмотря на это, на границе Азербайджана и Армении до сих пор периодически происходят вооруженные столкновения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Армения обвинила Россию в передаче Нагорного Карабаха Азербайджану, хотя именно армянское руководство в лице Никола Пашиняна согласилось с возвращением спорной территории под юрисдикцию Баку.

-3° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
101.68
1.15 106.10
0.15
Запас удачи гарантирован: для каких знаков зодиака 2025 год пройдет легко

Последние новости

21:56
«Нужно рожать детей»: что будет с ценами на недвижимость в 2025 году
21:39
Не молчи: как паре улучшить сексуальную жизнь
21:20
Баку и Ереван проведут еще один раунд переговоров по границе в январе
21:01
«Он мне за куплет дал»: Гуф рассказал о своем первом гонораре
20:41
«Не хотят негатив привлекать»: Седокову после смерти Тиммы не зовут выступать
20:23
На Украине уволили замминистра по делам ветеранов за унижения сотрудников

Сейчас читают

«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок Вифлеема в честь Рождества
Мазутные пятна достигли Евпатории на западе Крыма
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год