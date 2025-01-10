«Счастлива в своем месторасположении»: Катя Лель о переменах в личной жизни

Певица окружена ухажерами.

Певица Катя Лель получает много мужского внимания, но не планирует заводить серьезных отношений. Об изменениях в личной жизни артистка рассказала в беседе с МК.

Знаменитость не любит откровнничать о сокровенным со СМИ. Как выяснилось, делиться пока нечем — нового избранника Лель искать не торопится. Женщина рассказала, что сейчас ее приоритет — свобода.

«Конечно, ухажеры у меня имеются. Но я пока к ним присматриваюсь. Решила дать себе возможность насладиться этим временем, которое у меня есть», — поделилась артистка.

Также она подчеркнула, что о замужестве даже не думает.

«Дайте мне спокойно пожить в этой Вселенной, я вас умоляю. Я счастлива в своем месторасположении и нахождении», — подытожила Лель.

Певице бы хотелось, чтобы ее будущий партнер был добрым, свободным, осознанным и самодостаточным мужчиной. К тому же, это должен быть состоявшийся в жизни человек, который добился всего своими усилиями.

Катя Лель в 2023 году развелась с предпринимателем Игорем Кузнецовым после 15 лет брака. Союз был расторгнут по инициативе певицы, развод прошел без скандалов и споров — пара пришла к компромиссу и в имущественных вопросах, и в вопросах воспитания дочери.

Между бывшими супругами никогда не возникало скандалов, однако причины для расставания оказались весомыми. Однажды подруга певицы рассказала, что у Игоря Кузнецова долгое время были проблемы с деньгами, и Лель устала содержать его. К тому же, бизнесмен позволял себе флиртовать с другими девушками в присутствии жены.

«Катя уверена, что муж ей еще и изменял, сцены ревности ему закатывала, расстраивалась. Но Игорь, разумеется, все отрицал», — рассказала подруга артистки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Катя Лель предупредила дочь, что не намерена нянчить внуков.