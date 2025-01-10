ВСУ ударили НIМАRS по супермаркету в Донецке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали супермаркет «Молоко» в Киевском районе Донецка. Об этом сообщает корреспондент «Известий» Евгений Быковский.

«Одна из ракет попала прямо перед супермаркетом „Молоко“, это самый крупный супермаркет в этом районе», — отметил он.

По данным журналиста, в результате обстрела пострадали, предварительно, два человека. Он отметил, что боевики ВСУ использовали реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала специальной военной операции, которая была объявлена в конце февраля 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ в течение суток атаковали населенные пункты горловского направления 32 раза. Всего было выпущено 97 единиц различных боеприпасов. Семь жилых построек, автомобиль и два объекта инфраструктуры были повреждены в ходе атак.