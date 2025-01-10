Меган и принц Гарри предложили друзьям из Калифорнии жить у них после пожара

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 449 0

Герцог и герцогиня Сассекские призвали людей, чьи дома не тронула огненная стихия, следовать их примеру.

Принц Гарри и Меган Маркл пустили в свой особняк пострадавших от пожара друзей

Фото: www.globallookpress.com/ © I-Images

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл открыли двери своего особняка в Монтесито стоимостью 29 миллионов долларов для друзей и близких, вынужденных эвакуироваться из-за лесных пожаров в Калифорнии. Об этом пишет DailyMail.

Сообщается, что герцог и герцогиня Сассекские призвали других жителей штата следовать их примеру, поскольку «лесные пожары продолжают уничтожать дома знаменитостей, не оставляя ничего, кроме пепла и щебня».

«Если друга, любимого человека или домашнее животное необходимо эвакуировать, и вы можете предложить им безопасное убежище в вашем доме, пожалуйста, сделайте это. И обязательно проконсультируйтесь с соседями-инвалидами или пожилыми людьми, чтобы узнать, не нужна ли им помощь в эвакуации», — говорится на сайте британского принца и его супруги.

Гарри и Меган призвали жертвовать в пользу пострадавших одежду, детские игрушки и предметы первой необходимости, а также содействовать Американскому Красному Кресту, который помогает нуждающимся на местах.

Сами герцог и герцогиня Сассекские в эти дни присоединились к сотрудникам собственной благотворительной организации Archewell Foundation, чтобы определить наиболее эффективные способы поддержки общества.

Издание уточняет, что по состоянию на четверг в Калифорнии погибли семь человек, разрушено более десяти тысяч строений, около 400 тысяч потребителей по всему штату остались без электричества и более 180 тысяч были эвакуированы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Калифорнии, охваченной самыми разрушительными в истории штата пожарами, пока не удалось локализовать ни одного очага возгорания. По данным спасательной службы, пламя уничтожило свыше 11 тысяч гектаров в округе Лос-Анджелес и продолжает стремительно захватывать новые территории.

+1° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
102.29
0.61 105.09
-1.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:37
В Ташкенте арестованы фигуранты дела о гибели журналистки Паперной в гостинице
18:30
Итоги года: российским прокурорам поручено активнее внедрять ИИ в работу
18:17
Пособник СБУ получил 11 лет за попытку поджечь ж/д пути в Крыму
18:01
Ледовый мюзикл Авербуха «Мама» покажут в Петербурге для детей участников СВО
18:00
Меган и принц Гарри предложили друзьям из Калифорнии жить у них после пожара
17:41
Третий в истории медицины: врачи из Красноярска совершили чудо

Сейчас читают

Где Тимофей? Прилучный вызвал панику среди фанатов исчезновением сына
Третий в истории медицины: врачи из Красноярска совершили чудо
«Просто какое-то мракобесие»: звезды хвастаются огромными тратами
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год