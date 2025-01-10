Меган и принц Гарри предложили друзьям из Калифорнии жить у них после пожара

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл открыли двери своего особняка в Монтесито стоимостью 29 миллионов долларов для друзей и близких, вынужденных эвакуироваться из-за лесных пожаров в Калифорнии. Об этом пишет DailyMail.

Сообщается, что герцог и герцогиня Сассекские призвали других жителей штата следовать их примеру, поскольку «лесные пожары продолжают уничтожать дома знаменитостей, не оставляя ничего, кроме пепла и щебня».

«Если друга, любимого человека или домашнее животное необходимо эвакуировать, и вы можете предложить им безопасное убежище в вашем доме, пожалуйста, сделайте это. И обязательно проконсультируйтесь с соседями-инвалидами или пожилыми людьми, чтобы узнать, не нужна ли им помощь в эвакуации», — говорится на сайте британского принца и его супруги.

Гарри и Меган призвали жертвовать в пользу пострадавших одежду, детские игрушки и предметы первой необходимости, а также содействовать Американскому Красному Кресту, который помогает нуждающимся на местах.

Сами герцог и герцогиня Сассекские в эти дни присоединились к сотрудникам собственной благотворительной организации Archewell Foundation, чтобы определить наиболее эффективные способы поддержки общества.

Издание уточняет, что по состоянию на четверг в Калифорнии погибли семь человек, разрушено более десяти тысяч строений, около 400 тысяч потребителей по всему штату остались без электричества и более 180 тысяч были эвакуированы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Калифорнии, охваченной самыми разрушительными в истории штата пожарами, пока не удалось локализовать ни одного очага возгорания. По данным спасательной службы, пламя уничтожило свыше 11 тысяч гектаров в округе Лос-Анджелес и продолжает стремительно захватывать новые территории.