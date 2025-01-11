США не признали инаугурацию Мадуро и подняли награду за его «поимку»

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 24 0

США обещают $25 млн за поимку Мадуро

США обещают $25 млн за поимку Мадуро

Фото: Reuters/Gaby Oraa

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Кроме того, $15 млн назначены за министра обороны Владимира Падрино Лопеса.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, избранный в третий раз, не признается как легитимный правительством США, напомнил американский Минфин. Госдепартамент США увеличил размер вознаграждения за информацию, которая приведет к аресту или осуждению Мадуро и назначенного им министра внутренних дел, юстиции и мира Диосдадо Кабельо, до $25 миллионов.

Крупную сумму в $15 миллинов америкаснкое правительство готово отдать тому, чьи данные посодействуют взятию под стражу министра обороны Владимира Падрино Лопеса.

Третий срок Мадуро на должности президента Венесуэлы наступил 10 января. В этом статусе политик пробудет до 2031 года. Инаугурация прошла в парламенте Каракаса.

Напомним, что власти США, многие страны ЕС, а также некоторые государства Латинской Америки не признали результаты выборов законными. Американский конгресс опубликовал на официальном сайте совместное с несогласными странами заявление, в котором заявил, что призовет Мадуро к ответственности за его решение остаться лидером после выборов. США требуют от политика мирным путем передать власть. В обращении итоги выборов в Венесуэле называются сфабрикованными.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президента Венесуэлы Николаса Мадуро объявили в международный розыск.

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