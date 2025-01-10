«Достает хозяйство»: извращенец на лыжах терроризирует лицей в Челябинске

Неизвестный неожиданно появляется из кустов и совсем не боится, когда его снимают на камеру.

Извращенца на лыжах и в маске заметили возле лицея № 95 в Челябинске. Об этом сообщает URA.RU.

Родители учеников считающегося в городе престижным учебного заведения утверждают, что в окрестностях лицея завелся «лыжник», который неожиданно выскакивает из кустов и «достает хозяйство».

«Сегодня, забирая ребенка, на школьной лыжне увидела извращенца. Он катался на лыжах. Я шла вдоль забора, за которым как раз лыжня. Он притормаживает у кустов, достает свое хозяйство», — рассказала одна из мам.

По словам женщины, неизвестный не испугался, даже когда она навела на него камеру смартфона. Очевидно, смелости ему придавала скрывающая лицо медицинская маска. Извращенец как ни в чем ни бывало покатился на лыжах дальше, отметила очевидица.

Клинический психолог Артем Тараянц ранее рассказал, как девушкам распознать извращенца при знакомстве. По его словам, потенциальный извращенец пригласит девушку к себе домой на первом же свидании.

Также стоит насторожиться, если мужчина при знакомстве проявляет слишком много активности и зовет уединиться. Это может говорить об опасных наклонностях визави.

По словам психолога, маньяки, убийцы, насильники и извращенцы думают лишь о том, чтобы завести потенциальную жертву в максимально подходящее для злодейства место так, чтобы она до последнего ни о чем не догадывалась.

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