Мужчину убили во время охоты на лося в Ульяновской области

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 91 0

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Мужчину убили во время охоты на лося в Ульяновской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Мужчина погиб от выстрела во время охоты в Ульяновской области. О происшествии сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Уточняется, что трагический инцидент произошел во время охоты группы мужчин на лося в Беловодском лесничестве. От одного из выстрелов погиб 33-летний охотник. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

В феврале прошлого года тело президента Спортивной федерации каратэ Петербурга Виталия Конева нашли с простреленной головой на территории спортивного комплекса «Невский». По одной из версий, Конев мог погибнуть от случайной пули, прилетевшей во время стрельбы на полигоне. Супруга погибшего подтвердила, что мужчина планировал поездку на полигон с целью обстрелять карабин перед охотой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский актер Алек Болдуин намерен судиться с прокурорами в рамках дела о непредумышленном убийстве кинооператора Галины Хатчинс на съемах фильма «Ржавчина».

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