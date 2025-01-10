Болдуин подал иск против прокуроров по делу о стрельбе на съемках «Ржавчины»

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Суд ранее снял с актера обвинения в непредумышленном убийстве кинооператора.

Фото, видео: www.globallookpress.com/© Manuele Mangiarotti; 5-tv.ru

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Американский актер Алек Болдуин намерен судиться с прокурорами. Как сообщает Associated Press, он уже подал гражданский иск о злонамеренном преследовании — по делу о стрельбе на съемах фильма «Ржавчина».

По мнению Болдуина, следствие намеренно пыталось манипулировать фактами и скрывало важные доказательства, чтобы свалить всю вину на актера.

В июле суд снял с Алека Болдуина все обвинения в непредумышленном убийстве кинооператора Галины Хатчинс и закрыл дело. Актер тогда не смог сдержать слез в зале заседаний. Теперь же он обвиняет следователей в клевете и намерен отстаивать свои гражданские права.

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