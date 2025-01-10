Силы ПВО уничтожили семь дронов ВСУ над территорией России
МО РФ: семь дронов ВСУ сбито над Черным морем, Белгородской и Курской областями
Фото: © РИА Новости
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БПЛА нейтрализованы в период с 20:00 до 22:00 мск.
В течение двух часов силами ПВО было сбито семь беспилотников. Один — над Курской областью, два — над Белгородской и четыре — над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Десятого января с 20.00 до 22.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов. Четыре БПЛА сбиты над акваторией Черного моря, два — уничтожены над территорией Белгородской области и один — над территорией Курской области», — сказано в сообщении.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Ростовской области силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников. Было ликвидировано 16 БПЛА. Сильнее всего пострадал Мясниковской район: в населенном пункте Чалтырь загорелся жилой дом. Огонь перекинулся на припаркованные рядом машины. Пожарные ликвидировали возгорание. Кроме того, пострадало село Крым — там случился пожар на территории производственного предприятия.
В хуторе Крюков Кубышеского района падение беспилотника привело к тому, что несколько строений получили повреждения.
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