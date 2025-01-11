Горят миллионы долларов: какие знаменитости пострадали от пожаров в Калифорнии

На месте роскошных особняков теперь — металлический каркас и остатки забора.

В Калифорнии число погибших в результате бушующих лессных пожаров возросло до 11. Предварительно, пять человек погибли в Палисейдс, еще шесть — в Итоне. Об этом сообщил телеканал CNN.

В настоящий момент в округе продолжается шесть природных пожаров общей площадью более 15,2 тысячи гектаров. Действующий президент США Джо Байден назвал калифорнийские пожары 2025 года самыми страшными за все существование штата.

Пострадали многие жители, чьи дома оказались на пути пламени. Около 400 тысяч людей по всему штату остались без электричества и более 180 тысяч были эвакуированы. Под удар стихии попали также зарубежные и российские знаменитости.

На месте прекрасного дома актрисы Пэрис Хилтон теперь руины из бетона и пепла. Певица сокрушается, что место, с которым у нее были связаны особо теплые воспоминания, теперь уничтожено. Она принесла соболезнования семьям погибших, а также посочувствовала тем, кого коснулась трагедия.

Потерял свое имущество в Малибу и актер Мел Гибсон. По его словам, от дома остались только черепицы, да дымоход. Он потерял большое количество памятных вещей, которые собирал 15 лет, среди них были фотоальбомы.

Непригоден для проживания оказался дом певицы Мэнди Мур. Она вернулась после эвакуации, чтобы оценить масштаб ущерба. Здание разрушено только наполовину, но, к сожалению, жить там больше нельзя.

Больше всего пострадала студия с оборудованием, гараж и задний дом. Звезда надеется, что получится восстановить хотя бы часть.

Известно, что пожар полностью уничтожил дом актеров Лейтон Мистер и Адама Броуди стоимостью более шести миллионов долларов. Знаменитости успели эвакуироваться вместе с детьми. Пока они не делали никаких заявлений.

Актер Джеймс Вудс оплакивал свой сожженный дом в прямом эфире. В особняке только недавно завершился ремонт, но теперь его придется отстраивать заново.

Энтони Хопкинс также оказался среди тех, кто пострадал из-за пожаров. Пламя уничтожило недвижимость, которую он приобрел в 2021 году за шесть миллионов долларов. От нового особняка остались только металлические балки и забор.

Окружен огнем оказался и дом российского певца Алексея Воробьева. Артист до последнего отказывался покидать его, даже купил новые шланги, чтобы попытаться защитить здание. Однако вскоре актер обнаружил, что пламя находится уже и в его районе. Ему пришлось сдаться и уехать в безопасное место со своей собакой по кличке Моцарт.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что владельцев сгоревших домов в Калифорнии могут оставить без компенсации.