Сергей Собянин: реставрация фасадов уникальной церкви в «Коломенском» завершена

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 14 0

Построенная в 1528–1532 годах церковь — шедевр архитектуры XVI века мирового значения. Она стала одним из первых каменных шатровых храмов и самым высоким зданием на Руси того времени.

Сергей Собянин: реставрация фасадов уникальной церкви в «Коломенском» завершена

Фото: mos.ru

Закончена реставрация фасадов церкви Вознесения Господня в музее-заповеднике «Коломенское». Об этом Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«Это настоящий шедевр архитектуры XVI века мирового значения. Построенная в 1528–1532 годах церковь стала одним из первых каменных шатровых храмов и самым высоким зданием на Руси того времени — 62 метра. А в 1994 году она вошла в список Всемирного наследия ЮНЕСКО», — написал мэр Москвы.

Во время реставрации специалисты расчистили внешние стены, привели в порядок цоколь, галерею, шатер, металлические детали, белокаменные элементы, кровлю, двери и окна. Кроме того, они обновили кирпичную кладку и декор, а также позолотили крест.

До конца этого года планируется отреставрировать интерьеры церкви и завершить благоустройство территории.

+4° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
101.91
-0.38 105.05
-0.04
Виражи американских горок: что принесет 2025 год всем знакам зодиака

Последние новости

17:41
«Не верю, что это происходит со мной»: раскрыта неожиданная реакция Добровольской на страшный диагноз
17:22
Сергей Собянин: реставрация фасадов уникальной церкви в «Коломенском» завершена
17:07
Принцу Гарри и Меган Маркл грозит эвакуация из-за пожаров в Калифорнии
16:51
«Каждый нас чему-то учит»: разведенная Нюша дала совет женщинам
16:30
Путин присвоил звание Героя России ефрейтору Григорьеву
16:14
Тело поэта Рустема Аубакирова нашли в реке в Казани

Сейчас читают

«У противника нет духа»: бойцы ВС РФ рассказали об освобождении населенного пункта Шевченко в ДНР
«Похудела настолько, что остались только глаза»: как выглядела перед смертью Добровольская
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год