Ученые восстановили идентичный «черной смерти» штамм

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Nature: британские ученые восстановили самый смертоносный штамм чумы

Ученые восстановили идентичный «черной чуме» штамм

Фото: www.globallookpress.com/Zhang Yuwei

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Британские эксперты не только нашли возбудитель болезни, но и доказали, что она поразила куда больше регионов, чем предполагалось ранее.

Ученые из Оксфордского университета Великобритании восстановили возбудитель Юстиниановой чумы, спровоцировавшей одну из самых разрушительных пандемий всех времен. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature. Руководитель проекта профессор микробиологии Торвальд Бьернссон считает, что прорыв, который совершили его коллеги, поможет лучше разобраться в истории эпидемий.

Эксперты выяснили, что возбудитель Юстиниановой чумы идентичен бактерии Yersinia pestis — именно она стала причиной возникновения «черной смерти» в XIV веке. Найдены 30 уникальных мутаций, характерных для древнего штамма. Они, вероятно, оказали ключевое влияние на столь быстрое распространение инфекции, погубившей с VI по VII века 25 миллионов человек только в Европе. Ее пик пришелся на 1346–1353 годы.

Восстановить возбудитель опасной болезни ученым помогли современные технологии секвенирования ДНК. В ходе исследований они также доказали, что эпидемия поразила намного больше регионов, чем предполагалось ранее. Юстинианова чума считается первой в истории пандемией, она терроризировала людей примерно 60 лет.

Ранее 5-tv.ru выяснял, каковы шансы возникновения в мире новой пандемии.

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