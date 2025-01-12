«Эта песня сыграла свою роль»: Воробьев рассказал о помощи Криду в начале карьеры

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 19 0

Певец Воробьев: песня «Больше, чем любовь» помогла Криду в начале карьеры

«Эта песня сыграла свою роль»: Воробьев рассказал о помощи Криду в начале карьеры

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Впрочем, артист не собирается присваивать все лавры себе.

Певец Алексей Воробьев уверен, что композиция «Больше чем любовь», которая вышла в 2012 году, помогла его коллеге Егору Криду в начале карьеры. Об этом музыкант заявил в беседе с журналистами Газета.ру.

«Думаю, эта песня безусловно сыграла свою роль в том, как андеграундный парень, читающий рэп, неожиданно открылся в образе романтического героя», — считает Воробев.

Впрочем, артист не собирается заявлять, что без него у Крида ничего бы не получилось.

«Не будь он сам тем артистом, которым является, одна эта песня так и осталась бы единственной в его музыкальной карьере. Так что я точно не собираюсь присваивать лавры, которые принадлежат ему самому», — отметил певец.

Ранее 5-tv.ru писал, что Нюша и Егор Крид вместе встретили Новый год. Певица отмечает, что с бывшими возлюбленными нужно вести себя нейтрально, по мере возможности поддерживать дружеские отношения. Егор Крид, по словам Нюши, разделяет это мнение, так что иногда они общаются. Егор всегда готов прийти к ней на помощь, обид между ними нет.

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