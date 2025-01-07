Как минимум четыре человека погибли из-за снежной бури в США

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 23 0

Накануне в Вашингтоне ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с надвигающимся мощным снегопадом.

Фото, видео: Reuters/ADAM GRAY; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

По меньшей мере четыре человека погибли из-за зимнего шторма, обрушившегося на центральную часть США. Об этом сообщил телеканал NBC News.

В результате смертельной травмы в штате Миссури скончался 61-летний Эверетт Картер. Мужчина получил ее во время уборки снега.

Также 5 января в штате Канзас в ДТП, произошедшем из-за погодных условий, погибли два человека. Дорожный патруль сообщил, что автомобиль занесло во время движения. Внедорожник съехал на насыпь, после чего машина не один раз перевернулась.

«Оба пассажира не были пристегнуты и выброшены из автомобиля», — сообщается в отчете дорожного патруля Канзаса.

Тело местного жителя обнаружили в Техасе, мужчина скончался от переохлаждения. Его нашли перед автобусной остановкой, поэтому дело будет расследовать Департамент полиции метрополитена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в начале года на Солнце произошла первая мощная вспышка класса Х.

Тема:
Погода
6 янв
Вильфанд рассказал о погоде в Москве на Рождество
6 янв
Жителей юга России предупредили о сильных осадках и лавиноопасности
6 янв
В Канаде более девяти тысяч человек остались без света из-за шторма
3 янв
В Казахстане 95 автомобилей попали в ДТП
2 янв
Пальмы в снегу: в Марокко впервые за 50 лет пришла настоящая зима
2 янв
Семь младенцев умерли в секторе Газа от переохлаждения
1 янв
«Снег, дождь, ветер»: погода преподнесла неприятный сюрприз москвичам
1 янв
Спасение — дело замерзающих: в оставшуюся без российского газа Европу идут холода и безветрие
1 янв
Натуральный пух или синтетика? Как выбрать лучшую зимнюю куртку
31 дек
Бьет рекорды: уходящий год в Москве стал самым теплым за последние 245 лет
-5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
101.68
1.15 106.10
0.15
Новый год осыпает подарками: гороскоп финансов на январь 2025

Последние новости

3:38
Чтобы не отвлекаться: от каких привычек водителям придется отказаться в 2025 году
3:13
Как минимум четыре человека погибли из-за снежной бури в США
2:46
Путин приехал в храм Христа Спасителя поздравить патриарха Кирилла с Рождеством
2:20
Сразу запала в душу: мать Гарика Харламова вспомнила первую встречу с его супругой
1:52
ЕК отменила переговоры по транзиту газа через Украину
1:20
Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством

Сейчас читают

Тело пропавшего после нападения в Грузии россиянина нашли в реке
Рождественское Богослужение в Храме Христа Спасителя — прямая трансляция
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год