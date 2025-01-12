Прокуратура проводит проверку в связи с задержкой 90 рейсов в аэропорту Пулково

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 20 0

Сильный снегопад накануне парализовал работу воздушной гавани Петербурга.

Фото, видео: Telegram/Северо-Западная транспортная прокуратура/sztproc; 5-tv.ru

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Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия в связи со сбоями работы аэропорта Пулково. Соответствующая информация появилась в официальном Telegram-канале ведомства. Отмечается, что 12 декабря аэровокзал дважды приостанавливал взлетно-посадочные операции, около 90 вылетов были задержаны.

«По поручению Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова в Пулково продолжает работу мобильная приемная. С целью контроля соблюдения прав пассажиров и проводимых работ по очистке взлетно-посадочной полосы в Пулково выехал Санкт-Петербургский транспортный прокурор Роман Терентьев», — сказано в заявлении.

Прежде сообщалось, что самолет из Новосибирска не смог приземлиться в Пулково из-за снегопада. Сотрудники не успевали убирать снег со взлетно-посадочных полос, в результате воздушную гавань временно закрыли. Самолет оставался в воздухе 30-40 минут, затем был направлен в Москву для дозаправки.

Позже временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты: аэродромные службы обеспечили нужный коэффициент сцепления полос. Однако в Пулково предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов.

Ранее 5-tv.ru писал об экстренной посадке самолета из Нижнекамска в Шереметьево — один из пассажиров заявил, что у него с собой две бомбы, а также напал на женщину с ножом.

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