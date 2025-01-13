Пожар произошел в гипермаркете «Лента» в Петербурге

Пожар произошел в гипермаркете «Лента» в Невском районе Санкт-Петербурга вечером 12 января. Как уточнили в ГУ МЧС РФ по городу, возгорание произошло в подсобном помещении площадью 40 квадратных метров.

«Происходило горение обстановки на площади 0,2 квадратных метра», — сообщили в ведомстве.

На кадрах, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru, видно, как над крышей гипермаркета поднимался дым.

Из здания оперативно эвакуировали 50 человек. Сведений о пострадавших не поступало. К настоящему моменту пожар уже ликвидирован.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пожар площадью одна тысяча квадратных метров произошел на крыше психбольницы в подмосковной Яхроме.