Пожар произошел в гипермаркете «Лента» в Петербурге

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 553 0

На место ЧП оперативно прибыли экстренные службы.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Пожар произошел в гипермаркете «Лента» в Невском районе Санкт-Петербурга вечером 12 января. Как уточнили в ГУ МЧС РФ по городу, возгорание произошло в подсобном помещении площадью 40 квадратных метров.

«Происходило горение обстановки на площади 0,2 квадратных метра», — сообщили в ведомстве.

На кадрах, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru, видно, как над крышей гипермаркета поднимался дым.

Из здания оперативно эвакуировали 50 человек. Сведений о пострадавших не поступало. К настоящему моменту пожар уже ликвидирован.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пожар площадью одна тысяча квадратных метров произошел на крыше психбольницы в подмосковной Яхроме.

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