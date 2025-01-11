Пожар произошел на крыше психбольницы в подмосковной Яхроме

В подмосковном городе Яхрома загорелась крыша психиатрической больницы. Кадры с места происшествия появились в распоряжении 5-tv.ru.

Известно, что на данный момент огонь охватил площадь в одну тысячу квадратных метров. По предварительной информации, здание находится на ремонте.

Сведений о пострадавших пока нет. Причины и обстоятельства пожара выясняются.

Накануне в Ленинградской области загорелось двухэтажное кирпичное здание на территории промышленной зоны в Гатчине. Площадь пожара изначально составляла 1,6 тысячи квадратных метров, однако всего за 40 минут охваченная огнем территория увеличилась до 1,9 тысячи «квадратов».

К ликвидации возгорания были привлечены более 50 сотрудников и 12 единиц техники МЧС. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что принцу Гарри и Меган Маркл грозит эвакуация из-за пожаров в Калифорнии — огненная стихия неумолимо приближается к особняку королевских особ в Монтесито.