Случайное спасение: Петросян едва не погиб в авиакатастрофе под Харьковом

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 41 0

Юморист Евгений Петросян едва не погиб в авиакатастрофе под Харьковом

Петросян чуть не погиб в автокатастрофе

Фото: Тараканов Вадим/ТАСС

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Коллега артиста, пародист Виктор Чистяков, не избежал участи 122 жертв трагедии.

Народный артист РСФСР, юморист и писатель Евгений Петросян едва не погиб в печально известной авиакатастрофе с самолетом АН-10 под Харьковом 18 мая 1972 года. Об этом он рассказал в эфире популярного шоу на федеральном канале. По словам знаменитости, он должен был оказаться на борту вместе с коллегой-пародистом Виктором Чистяковым, но незадолго до вылета изменил планы.

«Я по какой-то причине за несколько дней отказался. Должны были лететь на „левый“ концерт», — приводит слова Петросяна 7Дней.ru.

Ужасна судьба Виктора Чистякова, который тоже мог избежать гибели. Он опоздал на рейс, попросту проспал вылет. Когда прибыл в аэропорт, трап самолета уже был поднят. Но знаменитого пародиста решили подождать. При заходе на посадку судно развалилось на части и рухнуло на землю. Жертвами авиакатастрофы стали 122 человека — 115 пассажиров, включая Чистякова, и семь членов экипажа.

Счастливый случай, спасший Петросяна от неминуемой смерти, произошел полвека назад. С тех пор у прессы было много поводов написать об артисте, и не все эти материалы посвящены его творчеству и успехам. Так, недавно комик стал героем очередного скандала.
Он подал в суд на собственную дочь, но получил заявление обратно, так как неправильно написал ее имя — Виктория вместо Викторины.

Ранее 5-tv.ru публиковал подробности спора между звездными родственниками.

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