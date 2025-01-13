Звезды Голливуда поделились секретами молодости

Большинство американских актрис прибегает к пластике и инновационным методам косметологии.

В последнее время в Голливуде только и разговоров, что о секретах молодости. С некоторыми из них американская актриса Николь Кидман поделилась в интервью «Известиям». Корреспондент Максим Сироткин рассказывает о том, на что готовы звезды ради омоложения.

Если делать так хотя бы два раза в неделю — спина точно болеть не будет! Уроки аэробики 66-летняя актриса Джейми Ли Кертис проводит в своем фирменном полосатом купальнике. Среди учеников — телеведущий и комик Джимми Фэллон.

А ведь 40 лет назад Кертис уже зажигала с этим легендарным танцем в фильме «Идеально», правда, с Джоном Траволтой и без пиццы. Это был настоящий фурор, а Кертис тогда провозгласили иконой фитнеса и идеалом спортивной красоты.

Сама Кертис признается: ее внешность — результат упорных фитнес-тренировок и йоги. Да, в прошлом она перенесла несколько косметических процедур, но с тех пор категорически против этого. Говорит, не хочет выглядеть как кукла. Чего не сказать, например, о Деми Мур — главной героине фильма «Субстанция», которая отказывается принимать действительность и мечтает стать лучшей версией себя.

Несмотря на нетривиальный сюжет, наделавший немало шума среди кинокритиков и поклонников, все единодушно согласились: в свои 62 года Деми Мур — мать троих детей и бабушка — выглядит потрясающе.

То, что до пенсии ей еще далеко, Мур доказала и на премии «Золотой глобус». Сначала актриса поразила всех своей фигурой в облегающем платье от Джорджо Армани, а затем и призом за лучшую женскую роль все в той же «Субстанции».

«О, вау! Я, действительно, не ожидала этого, я в полном шоке! Я занимаюсь этим уже довольно давно, более 45 лет, и это первый раз, когда я выиграла что-то как актриса», — сказала со сцены звезда.

За статуэтку пришла побороться и Николь Кидман. 57-летняя актриса сыграла в эротическом триллере «Малышка», где по сюжету она вступает в опасный роман с юным стажером.

И несмотря на то, что сыгравший любовника Харрис Дикинсон на 30 лет моложе Кидман, актрису это, кажется, никак не смущает. Даже наоборот, подстегивает. В интервью «Известиям» она заявила, что ее героиня способна на все.

«Сила героини в том, что она может делать что угодно, реально — что угодно! Уникальность в том, что вы следуете за тем, что я воспринимаю это как одиссею, наполненную эмоциями и сексуальным напряжением», — отметила актриса.

Кидман признается: спорт и правильное питание — это само собой, но в попытках догнать уходящую молодость она не раз прибегала к услугам косметологов и пластических хирургов. Тем более, что ингредиенты красоты тоже подвержены моде. Новую линейку, вызывающую скепсис среди дерматологов, попробовала и нестареющая Дженнифер Энистон.

Удалось ли 55-летней Энистон впитать ДНК лосося или над ней просто не властно время — не знает даже сама актриса. И хотя медицина сейчас может помочь любому поправить свою внешность, лишь бы были деньги, многие звезды Голливуда признают: с природой все равно не поспоришь. А за ошибки молодости придется платить в старости.