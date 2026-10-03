Собянин: завершена проходка тоннеля от «СберСити» до «Новорижской»

В Москве завершена проходка правого перегонного тоннеля между станциями «СберСити» и «Новорижская» на Рублево-Архангельской линии метрополитена. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на своем канале в МАКС.

«Щит „София“ прошел под землей 2,52 километра. Максимальная глубина составила 25 метров. Проходка шла в сложных геологических условиях», — заявил глава города.

На пути землеройной машины находились твердые и полутвердые породы, известняк и песчаный грунт. Кроме того, порядка 50 метров пути пролегало под руслом Москвы-реки.

На этом же перегоне тоннелепроходческий комплекс «Александра» продолжает работу над левым тоннелем длиной 2,54 километров, уточнил мэр.

Кроме того, сама станция «СберСити» построена почти на 60%, а «Новорижская» — более чем на 40%.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве планируется построить свыше 60 станций метро до 2035 года.

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