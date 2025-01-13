«Финист. Первый богатырь» собрал более 300 млн рублей в прошедший уикенд

Российский блокбастер «Финист. Первый богатырь» стал лучшим на прошедшем уикенде, собрав более 300 миллионов рублей. Об этом 5-tv.ru сообщил генеральный директор «НМГ Кинопрокат» Вадим Смирнов.

Уточняется, что за две недели после премьеры фильм посмотрели более пяти миллионов зрителей. Кассовые сборы при этом составили 2,2 миллиарда рублей. Так любимая взрослыми и детьми сказка установила рекорд среди всех частей из вселенной «Последнего богатыря». Зрители особенно высоко оценили хорошо прописанных персонажей.

«Финист» и не думает сбавлять обороты: две тысячи кинотеатров страны продолжают его демонстрировать, предоставляя ему самые удобные сеансы. У нас очень высокие показатели средней посещаемости, красивая и грамотная рекламная кампания, и, что самое важное — отличное, запоминающееся красочное кино, которое никого не оставляет равнодушным!» — отметил Смирнов.

Он также добавил, что в новом фильме спецэффекты, грим, костюмы и реквизит вышли на новый уровень и могут поспорить по качеству с образцами зарубежного кино.

Фильм представляет собой приквел полюбившейся россиянам трилогии «Последний богатырь». Он погружает зрителей в предысторию известных событий и знакомит их с сильным и смелым богатырем Финистом Ясным Соколом, которого сыграл популярный актер Кирилл Зайцев.

«Финист. Первый богатырь» — совместный проект студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START и телеканала «Россия», созданный при поддержке Фонда кино. В широкий прокат фильм выпустил дистрибьютор «НМГ Кинопрокат», входит в холдинг «Национальная Медиа Группа» (НМГ). Режиссер картины — Дмитрий Дьяченко.

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