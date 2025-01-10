«Это похоже на восхождение на Эверест»: Джуд Лоу сыграет в кино Владимира Путина

Британский актер примет участие в фильме «Кремлевский волшебник».

Британский актер Джуд Лоу исполнит роль президента России Владимира Путина в ленте «Кремлевский волшебник». Фильм снят по литературному произведению Джулиано да Эмполи с одноименным названием, пишет Deadline.

Роль уже закреплена за Лоу, но пока он не начинал работать над ней.

«Это правда, но на данный момент это похоже на восхождение на Эверест, пока что я нахожусь в предгорьях, смотрю вверх и думаю: „Боже, на что я подписался?“ Часто именно это я чувствую, когда говорю „да“. Я думал: „О Боже, как мне это сделать?“ Но в любом случае, я разберусь», — поделился актер.

Режиссером картины выступит Оливье Ассайяс. История расскажет о политтехнологе Вадиме Баранове, который в 90-х стал советником Владимира Путина. В фильме также примут участие такие актеры, как Алисия Викандер, Зак Галифианакис и Том Старридж.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на голливудской «Аллее славы» появилась новая звезда в честь актера Джуда Лоу. Он известен своими ролями в фильмах «Шерлок Холмс», «Отпуск по обмену» и «Фантастические твари».