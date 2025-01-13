Любовь или дружба? — Волочкова раскрыла статус отношений с молодым спутником на Мальдивах

Знаменитость хранила интригу целых три дня.

Любвеобильная балерина Анастасия Волочкова не смогла хранить интригу больше трех дней и призналась, что ее новый молодой спутник на Мальдивах Марчел является ее партнером и другом. Причем в каком смысле партнером она решила не уточнять.

«С моим партнером и другом Марчелом прекрасно отдыхаем на мальдивском острове <…> Заодно репетируем тут на пляже. И с творческой миссией мы тут. Хотим создать Творческий центр на Мальдивах», — подчеркнула артистка в своей соцсети.

Она отметила, что 26-летний танцор участвует в ее шоу «Одержимость». И теперь они вместе готовятся к следующему выступлению. О романтике ни слова. При этом комментарии к посту по-прежнему закрыты.

Совсем скоро 20 января Волочкова отпразднует свое 49-летие. Ко дню рождения она обещала вернуться в Москву.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Джигурда и Анисина показали повзрослевших детей.

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