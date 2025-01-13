Сугробы растают, но поднимется уровень Невы: как изменится погода в Петербурге
Жителей Северной столицы ждут большие перемены.
Фото, видео: © РИА Новости/Александр Гальперин; 5-tv.ru
Рекордные для этой зимы сугробы в Петербурге уже через несколько часов начнут таять. К утру температура поднимется выше нуля. Днем будет уже плюс три.
Из-за резкой оттепели на дорогах образуется снежная каша. Кроме того, может вырасти уровень воды в Неве. Коммунальные службы последние дни работают в круглосуточном режиме. И судя по всему, им придется столкнуться с очередным испытанием.
Непростая ситуация сохраняется в международном аэропорту Пулково. Из-за аномального снегопада были задержаны и отменены более 150 рейсов.
Пассажирам, ожидающим вылета, пришлось спать на полу. Люди массово жалуются в прокуратуру. Через мобильную приемную надзорного ведомства поступило уже несколько сотен обращений.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что многие жители города не стали ждать действий коммунальщиков и сами вышли на улицы расчищать снег.
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