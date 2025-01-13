Спят на полу в аэропорту и сами чистят снег: что происходит в Петербурге

Тысячи пассажиров ждут вылета из Северной столицы, хотя многие уже сдались.

Все еще отменены или перенесены десятки рейсов из аэропорта Пулково. На несколько часов перекрывались для расчистки взлетные полосы, больше 50 самолетов отправили на запасные аэродромы. И вот сейчас тысячи людей все еще пытаются добраться до пункта назначения. Многие решают сдать билеты и пересесть на поезд.

О коллапсе в Пулково и о том, что происходит на улицах Петербурга прямо сейчас рассказали корреспонденты «Известий» Мария Спиридонова и Василий Михеев.

Количество перенесенных и отмененных рейсов на онлайн табло аэропорта Пулково уже перевалило за сотню. Выстроилась огромная очередь.

«Вторые сутки не могу улететь в Мурманск. Непонятно, когда самолет будет — все отменяется и отменяется», — сказал один из пассажиров задержанного рейса.

Сейчас свободные кресла в зале ожидания есть. Здесь очень много семей с детьми. До этого здесь не было свободных мест. Людям приходилось сидеть на полу, есть на полу, подкладывать под себя вещи, прямо здесь же спали, потому что мест в кафе и ресторанах не было — все было забито.

«Как бомжата сидим вот так, вдоль коридорчиков. Пьем, едим на полу, потому что негде сидеть», — пожаловался пассажир Михаил Красноцветов.

Многие рейсы, которые должны были прилететь в Петербург, были задержаны или отменены. Вот здесь люди тоже в зоне прибытия находятся часами. Сейчас снегопад стих. Обстановка в Пулково остается напряженной. В зале ожидания очень душно. Очередь из людей, которые хотят сдать билеты только увеличивается. Тысячи людей ждут вылета — теряются дни отпуска, срываются рабочие поездки. Возместят ли им ущерб, пока не понятно.

В городе успели расчистить центральные улицы. В первую очередь, для общественного транспорта. Выехать на личном авто рискнет не каждый. Во дворах сейчас работают девять тысяч дворников, 800 минитракторов. Но с таким объемом снега они не справляются.

«Во дворе еще чистят, а вот именно в этом кармане не чистят. И на других площадках, если так пройтись по парковочным местам, там тоже не чистят», — сказала жительница Петербурга.

В метро толпы, а к автобусам приходится пробираться через заледеневшие сугробы. Не дожидаясь коммунальщиков, десятки жителей сами расчищают дворы еще с выходных.

«Отношение уже, как к частному дому: здесь если что, то собираемся. В чатике написали. Собрались быстренько», — поделился житель дома на Дибуновской улице Алексей Хряпов.

Расписан график и у частных компаний.

«Вчера позвонило 15 человек, это достаточно немало. Притом, что у нас заказчики — это в основном юрлица, частные организации. Это все большие кровли, большие дома», — сообщил владелец компании по промышленному альпинизму Алексей Солнцев.

Ответственные за уборку отчитываются: прогноз погоды мониторили, к снегопаду готовы были.

«Мы увеличили количество техники, работающей на линии. Если в обычные дни по нашему учреждению выход техники порядка 300-320 единиц, то прошедшая ночь, сегодняшний день - это порядка 430 единиц техники. Добились этого за счет того, что часть водителей-трактористов перешли на суточный режим работы», — сказал начальник Центра управления комплексной уборки ГБУ Центрального управления региональных дорог и благоустройства Игорь Иванов.

Тем не менее надзорные органы уже зафиксировали больше 30 нарушений при уборке снега в Петербурге.