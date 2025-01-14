Только для взрослых! В России могут запретить продажу фастфуда детям

Автор инициативы считает, что это поможет оздоровить нацию.

В России могут ввести запрет на продажу фастфуда несовершеннолетним. С соответствующей инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики (ИИПСП) Антон Орлов. Предложение уже направлено председателю Совфеда Валентине Матвиенко, председателю Госдумы Вячеславу Володину и главе Минздрава Михаилу Мурашко. Об этом сообщили «Известия».

В своем обращении Антон Орлов предлагает оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство, которые бы запрещали продажу фастфуда лицам, не достигшим 18 лет, по аналогии с алкогольной и табачной продукцией.

По его мнению, такое ограничение положительно скажется на здоровье и внешнем виде подрастающего поколения, а также на здоровье нации в целом. Он считает, что опасность потребления фастфуда для детей заключается в том, что их организм привыкает получать большое количество энергии, не успевая ее тратить. Директор ИИПСП также отметил, что именно в раннем возрасте формируется и стабилизируется пищевое поведение.

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