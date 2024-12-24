Тайное станет явным: как распознать курящего вейп подростка

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 42 0

Пристрастие ребенка к электронным сигаретам поможет определить анализ мочи

Как распознать курящего вейп ребенка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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Курение даже безникотиновой смеси негативно влияет на состояние здоровья детей. Поэтому важно вовремя разглядеть пагубную привычку ребенка и принять меры.

Пристрастие ребенка к электронным сигаретам поможет определить анализ мочи. Об этом в беседе с Life.ru рассказал врач Андрей Исаев.

По словам специалиста, определить вредную привычку помогут биомаркеры. В состав смесей для курения входят пропиленгликоль и глицерин. При нагревании эти элементы образуют токсичные вещества, которые легко выявляются при сдаче анализов.

«В моче можно обнаружить метаболиты никотина, такие как котинин, который образуется в результате распада никотина в организме. Этот метод позволяет определить недавнее употребление никотина, в том числе через вейпинг», — объясняет эксперт.

Стоит отметить, что курение даже безникотиновой смеси негативно влияет на состояние здоровья детей. Во-первых, мозг школьников продолжает развиваться до позднего подросткового периода, а курение нарушает формирование нейронных связей. Это приводит к проблемам с памятью и вниманием. Во-вторых, подросток рискует «заработать» респираторные заболевания, например, астму или бронхит, также могут развиться хронические болезни легких.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Госдума ввела уголовную ответственность за повторную продажу вейпов детям.

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