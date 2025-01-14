Зеленский «забил стрелку» словацкому премьеру Фицо

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Зеленский в хамской манере предложил Фицо встретиться в Киеве, а не у границы

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Andreas Stroh; 5-tv.ru

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Конфликт между политиками становится все более напряженным.

Противостояние президента* Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Словакии Роберта Фицо вышло на новый уровень. Последний пытался вновь начать диалог, который превратился в вокзальную перепалку после остановки Киевом транзита российского газа.

Фицо, чья страна от этого страдает особенно сильно, предложил встретиться на границе и обсудить ситуацию. На что Зеленский в хамской манере потребовал от словацкого премьера приехать в Киев в ближайшую пятницу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Фицо пообещал наложить вето на помощь Украине из-за остановки транзита газа.

В первый день 2025 года транзит российского газа в Европу через территорию Украины был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение. Этот газ получала и Словакия. Вот такой «новогодний подарок» подготовил Зеленский для стран Евросоюза.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти

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