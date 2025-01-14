Фильм «Василий» с участием Александра Петрова выйдет в прокат 23 января

Чуть больше недели остается до громкой всероссийской премьеры. 23 января на большие экраны выйдет остросюжетная комедия «Василий». Главную роль сыграл Александр Петров.

Эта картина о братьях-близнецах, которых разделяют разные культуры и континенты, но спустя долгие годы они все же встречаются. Правда, счастливое воссоединение родных людей идет не по плану. Подобные истории можно встретить и в реальной жизни. Корреспондент «Известий» Наталия Оскерко в этом убедилась.

История, которую дворник из Новокузнецка Тамара Чулкова не может забыть даже спустя 20 лет. На скамейке проспекта Металлургов 17 мая 2004-го она нашла младенца.

«Куча тряпок, мне так показалось. Поближе стала подходить, смотрю, голая ножка ребенка! Мне аж дурно стало, правда», — рассказывает Тамара Чулкова.

Мальчику было всего несколько часов! Судя по всему, на скамейке его оставила мать. Тамара Чулкова хотела усыновить младенца, но сама была матерью-одиночкой. Так малыш оказался в детском доме. Через девять месяцев мальчика усыновила американская пара.

Сейчас Джеймс Роуз — студент из Флориды. Изучает географию, планирует стать педагогом. А еще мечтает вернуться в Россию и найти свою маму.

«Я очень хочу знать, кто она, и я хочу понять ее обстоятельства. Конечно, это звучит отвратительно, оставить своего ребенка на скамейке. Но я верю, что она знала, что меня найдут. Кстати, родился я не в больнице, а дома, что делает ситуацию еще более странной. У меня так много вопросов!» — говорит студент из США Джеймс Роуз.

Джеймс обратился к российским волонтерам и даже нанял частного детектива. Но поиски пока безуспешны: архивы детдома, местной администрации, милиции не сохранились.

«По сути, все следы этого происшествия затеряны, найти мать достаточно сложно. Есть единственный шанс, только если она сама или кто-то из ее знакомых, кто знает об этой истории, выйдет на нас» —рассказывает частный детектив Сергей Замыслов.

«(Если я встречу свою настоящую маму. — Прим. ред.), я ей скажу: «Я понимаю, тяжелые воспоминания, стыд, все дела. Но я хочу, чтобы ты знала: все ок. Если мы поговорим, я пойму все обстоятельства и, возможно, прощу тебя», — говорит Джеймс Роуз.

Но что, если человек, которого ищешь, оказывается уже совсем не близким? Об этом в новой российской картине «Василий».

Учитель ОБЖ из поселка Ковылкино отправляется на поиски брата, с которым был разлучен в детстве. Но счастливое воссоединение идет не по плану.

Изворотливый обманщик Бэзил готов подставить не только мексиканский картель, но и самых близких. Так что все проблемы близнеца в чужой стране решать приходится его брату Василию.

В главных ролях, как шутят в съемочной группе, сразу два Александра Петровых, звезда латиноамериканского кино Барбара Де Рехиль, а еще Валентина Мазунина, Павел Ворожцов, Ян Цапник.

Погони, перестрелки, трюки, диалоги на русском вперемешку с испанским! Но все это, чтобы поговорить со зрителем о главном.

«Каким бы твой брат ни был, каким бы ни был человек, которого ты любишь или член твоей семьи, его надо спасти. Даже если он тебя предал, это не имеет никакого значения. Ты должен это сделать», — говорит актер Александр Петров.

«Это фильм о том, что однажды, даже если ты одинокий человек, все вернется и все вернутся. Вообще это очень колоритная история, за колоритом приключений там очень много человеческого и очень много про любовь», — говорит режиссер Дмитрий Литвиненко.

Про безусловную любовь, которая не требует доказательств, про умение прощать даже после предательства.

К слову, свою маму кино-близнецы из детского дома тоже ищут. И находят. Как доказательство, что для воссоединения близких людей расстояние и даже десятилетия — не преграда. Комедия, которая заставляет не только смеяться, но и плакать.

«Василий» — на экранах с 23 января.