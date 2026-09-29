В «Орленке» подвели итоги фестиваля детского экранного творчества «Бумеранг»
Площадка в 21-й раз собрала юных режиссеров, операторов, сценаристов и журналистов, всего — 200 участников.
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Всероссийский фестиваль детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг» завершился в центре «Орленок» в Краснодарском крае. Он стал уже 21-м по счету. И, как всегда, собрал юных режиссеров, операторов, сценаристов и журналистов со всей страны. Всего — 200 участников из 55 медиастудий.
На фестивале состоялась премьера 12-ти фильмов о геноциде советского народа, созданных детскими коллективами в рамках конкурса «Без срока давности: Непокоренные». Эти работы уже пополнили государственные архивы России и Белоруссии.
А в завершение форума показали фильмы, созданные непосредственно в «Орленке». Лучшим из лучших вручили награды.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге студенты творческих вузов устроили Кинокорнер — мероприятие с танцами, актерскими номерами, трюками и встречами с профессионалами. Студенты Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения вместе с единомышленниками из других вузов выступили во внутреннем дворике института.
Праздник приурочили ко Дню первокурсника, чтобы студенты могли подробнее познакомиться с вузом.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
83%
Нашли ошибку?