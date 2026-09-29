В «Орленке» подвели итоги фестиваля детского экранного творчества «Бумеранг»

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Площадка в 21-й раз собрала юных режиссеров, операторов, сценаристов и журналистов, всего — 200 участников.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Всероссийский фестиваль детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг» завершился в центре «Орленок» в Краснодарском крае. Он стал уже 21-м по счету. И, как всегда, собрал юных режиссеров, операторов, сценаристов и журналистов со всей страны. Всего — 200 участников из 55 медиастудий.

На фестивале состоялась премьера 12-ти фильмов о геноциде советского народа, созданных детскими коллективами в рамках конкурса «Без срока давности: Непокоренные». Эти работы уже пополнили государственные архивы России и Белоруссии.

А в завершение форума показали фильмы, созданные непосредственно в «Орленке». Лучшим из лучших вручили награды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге студенты творческих вузов устроили Кинокорнер — мероприятие с танцами, актерскими номерами, трюками и встречами с профессионалами. Студенты Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения вместе с единомышленниками из других вузов выступили во внутреннем дворике института.

Праздник приурочили ко Дню первокурсника, чтобы студенты могли подробнее познакомиться с вузом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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