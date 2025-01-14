Умер участник группы «Ночной проспект» Константин Божьев

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 32 0

Артисту было 67 лет.

Умер на глазах дочери участник группы «Ночной проспект» Константин Божьев

Фото: ВКонтакте/Ночной проспект/notchnoiprospekt

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Москве умер поэт, композитор, участник группы «Ночной Проспект» Константин Божьев после продолжительной борьбы с онкологией. Артисту было 67 лет.

«В квартире в Новоподмосковном переулке скончался 67-летний мужчина. Мужчина страдал от злокачественного заболевания кроветворной системы — лейкоза», — сообщил источник ИА Регнум.

Уточняется, что в последние минуты жизни рядом с музыкантом была его дочь.

Представители коллектива «НочнойПроспект» в соцсети сообщили, что церемония прощания с Божьевым пройдет 15 января в 13:00 в зале Боткинского патологоанатомического отделения в Москве.

Родился музыкант 17 сентября 1957 года. В 1993 году он сформировал группу «Пограничное состояние», а также выступал в коллективе «Ночной проспект», с которым сотрудничала певица Жанна Агузарова. Коллектив считался одним из самых новаторских проектов музыкального андеграунда.

Также артист является автором обложек к альбомам «Асбастос» и «Сахар», а также клипа к песне Abyss.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Анатолий Хропов.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.71
0.80 104.86
-0.19
Какой вы алкогольный напиток на старый Новый год по знаку зодиака

Последние новости

15:45
Счетная палата РФ вернула почти 94 миллиарда рублей в бюджет в 2024 году
15:34
Российская армия освободила населенные пункты Нескучное и Терны в ДНР
15:25
Более 220 желаний детей-сирот в Москве исполнено
15:07
Умер участник группы «Ночной проспект» Константин Божьев
14:49
Вопросы трансплантологии органов обсудили в Москве
14:31
Возможность реализовать потенциал: в РФ запустили конкурс социальных архитекторов

Сейчас читают

«Эвакуировали 57 человек»: горит военный госпиталь в Туле
Потерял миллион: как провел новогодние праздники музыкант Олег Ланкин
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год