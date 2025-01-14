Умер участник группы «Ночной проспект» Константин Божьев

В Москве умер поэт, композитор, участник группы «Ночной Проспект» Константин Божьев после продолжительной борьбы с онкологией. Артисту было 67 лет.

«В квартире в Новоподмосковном переулке скончался 67-летний мужчина. Мужчина страдал от злокачественного заболевания кроветворной системы — лейкоза», — сообщил источник ИА Регнум.

Уточняется, что в последние минуты жизни рядом с музыкантом была его дочь.

Представители коллектива «НочнойПроспект» в соцсети сообщили, что церемония прощания с Божьевым пройдет 15 января в 13:00 в зале Боткинского патологоанатомического отделения в Москве.

Родился музыкант 17 сентября 1957 года. В 1993 году он сформировал группу «Пограничное состояние», а также выступал в коллективе «Ночной проспект», с которым сотрудничала певица Жанна Агузарова. Коллектив считался одним из самых новаторских проектов музыкального андеграунда.

Также артист является автором обложек к альбомам «Асбастос» и «Сахар», а также клипа к песне Abyss.

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