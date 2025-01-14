Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Анатолий Хропов

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 26 0

Артист известен и благодаря участию в картинах «СашаТаня», «Папины дочки».

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Анатолий Хропов

Фото: Кадр из сериала «Один», реж.: Армен Арутюнян-Елецкий, Андрей Коршунов, 2018г.

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В ночь с 5 на 6 января в Петербурге скончался российский актер театра и кино Анатолий Хропов. Ему было 60 лет. В соцсетях о своей утрате рассказали коллеги артиста. Предположительно, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Прощание состоялось 11 января в городском крематории. Провожая в последний путь, близкие говорили о его большом сердце, доброте, таланте и преданности профессии.

Анатолий Хропов окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ныне Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства). Играл на сценах разных театров, включая театр Ленинского комсомола, Ленсовета, «Особняк» и БДТ. До последних дней входил в труппу театра комедии имени. Акимова.

Хропов известен широкому зрителю благодаря популярным сериалам «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Морские дьяволы», «СашаТаня», «Папины дочки» и другим. Актер не оставался без работы, активно снимался, а также вел прямые радиорепортажи с футбольных матчей клубов «Зенит» и «Динамо», был автором и ведущим развлекательных спортивных радиопередач.

Кроме того, Анатолий Хропов занимался дубляжом, озвучил более 20 картин. Его голосом говорил американский актер Филипп Сеймур Хоффман, ныне тоже покойный, в фильмах «Мастер», «Самый опасный человек» и «Голодные игры».

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