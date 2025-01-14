Мишустин возложил венок к мемориалу Павшим героям во Вьетнаме

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Ханой для участия в переговорах со своим вьетнамским коллегой Фам Минь Тинем. Его официальный визит продлится с 14 по 15 января.

Мишустина встретили во дворце в Ханое развевающимися по ветру флагами России и Вьетнама. Именно здесь состоятся переговоры. Мишустин и Фам Минь Тинь намерены обсудить вопросы двусторонних отношений, включая сферу торговли, экономики, а еще научно-технологического и культурно-гуманитарного партнерства. На повестке дня также общие проекты Вьетнама и России в промышленности, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве и других сферах.

Перед переговорами российский премьер-министр возложил венки к мемориалу Павшим героям и мавзолею Хо Ши Мина. Он поправил ленты на композициях и склонил голову перед монументами. Мишустина при этом сопровождал глава канцелярии правительства Вьетнама Чан Ван Шон.

Прежде Вьетнам получил приглашение в партнерство БРИКС и принял его. Также успешные переговоры о вступлении в объединение прошли с Алжиром, Белоруссией, Боливией, Казахстаном, Кубой, Нигерией, Турцией, Угандой, Узбекистаном, Тиландом и Индонезией.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мишустин создал спецкомиссию по ликвидации разлива мазута в Керченском проливе.