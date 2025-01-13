Мишустин создал спецкомиссию по ликвидации разлива мазута в Керченском проливе
Премьер-министр подчеркнул необходимость восстановить экосистему черноморского побережья.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru
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Премьер-министр России Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом он заявил в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.
«По поручению главы государства (Владимира Путина. — Прим. ред.) создана правительственная комиссия по координации работ по ликвидации последствий разлива мазута. Ее возглавил вице-премьер правительства Савельев Виталий Геннадьевич», — сказал Мишустин.
При этом первым заместителем главы правкомиссии назначен руководитель МЧС России Александр Куренков. В его обязанности также входит оперативное управление всеми службами на месте ЧС. Мишустин подчеркнул необходимость восстановить экосистему черноморского побережья, очистить его от загрязнения и не допустить новых утечек нефтепродуктов. Вместе с тем нужно повысить эффективность работы.
«При этом надо привлекать дополнительные материальный и кадровые ресурсы и что очень важно привлечь сюда науку», — заявил Мишустин.
Крушение танкеров в Керченском проливе
Крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239 в Керченском проливе произошло 15 декабря 2024 года. Сильные штормовые волны буквально переломили судна пополам. На борту первого танкера было 13 членов экипажа, на втором — 14. Известно, что один моряк погиб. Все остальные — спасены.
В результате крушения произошел разлив нефтепродуктов в Керченском проливе. В Краснодарском крае введен режим ЧС федерального характера. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Позднее в пресс-службе Минтранса РФ сообщили, что в акваторию Черного моря после крушения танкеров попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. По словам специалистов, эта цифра значительно меньше первоначальной оценки ЧП.
В воскресенье, 12 января, глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл в Анапу, чтобы проконтролировать ход работ по ликвидации разлива мазута в Черном море.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мазут продолжает вытекать из поврежденной части танкера «Волгонефть-239».
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