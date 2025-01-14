Прочные узы дружбы: Россия и Вьетнам утвердят план сотрудничества до 2030 года

В 2025 году страны отмечают 75-летие установления дипломатических отношений.

Москва и Ханой намерены утвердить план сотрудничества на период до 2030 года. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время переговоров с вьетнамским коллегой Фам Минь Тинем.

«Сегодня планируем с вами утвердить комплексный план сотрудничества России и Вьетнама, который рассчитан до 2030 года», — сказал он.

Премьер подчеркнул, что Россию и Вьетнам связывают прочные узы дружбы, взаимного уважения. В 2025 году отмечается 75-летие установления дипломатических отношений между двумя странами.

Помимо этого Мишустин обратил внимание на то, что товарооборот между РФ и Вьетнамом в 2024 году увеличился на 24%. Достичь такого результата удалось, в том числе за счет реализации соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и вьетнамской стороной.

Ханой является важным партнером Москвы в Юго-Восточной Азии, заявил Мишустин. По его словам по линии правительств обеспечивается эффективное исполнение договоренностей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мишустин прибыл в Ханой для участия в переговорах с Фам Минь Тинем. Его официальный визит продлится до 15 января.