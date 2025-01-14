Заинтересовать детей: в «Тимирязев-Центре» открылась площадка «Я в Агро»

Посетителям расскажут о развитии сельского хозяйства в России.

В «Тимирязев-Центре» открылась интерактивная площадка Город профессий АПК «Я в Агро», организованная Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Об этом 14 января сообщила Оксана Лут, министр сельского хозяйства страны.

«Комплекс, в котором мы находимся, „Я в Агро“, показывает интерес не только у взрослых, взрослые здесь тоже есть, но и у молодых людей, и у самых маленьких малышей к сельскому хозяйству — как к животноводству, так и к растениеводству», — сказала Оксана Лут.

По словам Оксаны Лут, дети проявляют особый интерес к блоку, посвященному животноводству, который включает в себя, в том числе, аспекты лечения животных. Министр отметила, что это позитивный сигнал для отрасли, которая нуждается в новых кадрах.

Оксана Лут также рассказала о развитии системы агротехнологических классов в рамках национального проекта. Планируется, что к 2030 году в стране будет создано около 18 тысяч таких классов. В этих классах будут проводиться занятия по математике, физике, биологии и химии. Кроме того, детям с самого раннего возраста будут рассказывать об основах сельского хозяйства.

Министр отметила, что в создании агротехнологических классов активное участие будет принимать бизнес. На данный момент министерство получает положительные отзывы от всех сельскохозяйственных предприятий, включая фермеров.

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