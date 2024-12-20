Патрушев о подготовке кадров для АПК: «Должна начинаться со школьной скамьи»

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 51 0

Патрушев: подготовка кадров для АПК должна начинаться со школьной скамьи

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

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В 2025 году в России планируется запуск нового проекта по обучению специалистов в этом направлении.

В рамках подготовки кадров для агропромышленного комплекса будет запущен федеральный проект. Об этом рассказал вице-премьер России Дмитрий Патрушев в ходе заседания Правительственной комиссии по вопросам агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов и устойчивого развития сельских территорий.

Патрушев отметил, что в 2024 году правительство направило на поддержку этих направлений более 680 миллиардов рублей. А в 2025-м будет запущен новый национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», который включает в себя отдельный федеральный проект по подготовке высококвалифицированных специалистов.

Главная задача проекта — обеспечить отрасль не менее чем 95% подготовленными сотрудниками.

«Непрерывная подготовка будущих специалистов должна начинаться со школьной скамьи. На это направлен пилотный проект по созданию агротехнологических классов. Сейчас такие классы действуют в восьми регионах», — рассказал Патрушев.

Вице-премьер добавил, что к 2030 году в рамках реализации проекта в России должно быть 18 тысяч специалистов АПК.

Патрушев также поручил провести мониторинг численности, состава и перемещения кадров, занятых в АПК, по итогам 2024 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава Минсельхоза Оксана Лут сообщила о плане Минсельхоза обеспечить лидерство России в сфере АПК.

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