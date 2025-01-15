Неизвестные украли у форварда «Питтсбурга» Малкина три чемпионских перстня

Сигнализация и камеры видеонаблюдения в доме хоккеиста оказались отключены.

Российского хоккеиста, нападающего американского клуба «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина ограбили. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источник.

Произошло все 11 января, в субботу. «Питтсбург» играл с «Оттавой» в регулярном чемпионате НХЛ. В это время неизвестные проникли в дом Малкина в Сьюикли-Хайтс (Пенсильвания) и украли три чемпионских перстня за победы в Кубке Стэнли в 2009, 2016 и 2017 годах.

Когда Малкин пришел домой, то увидел выбитую заднюю дверь дома и вскрытый сейф. При этом сигнализация и камеры видеонаблюдения оказались отключены.

Ранее 5-tv.ru писал, что неизвестные вынесли из квартиры певицы Юлии Паршуты в Москве деньги и вещи на общую сумму более одного миллиона рублей. Артистка уезжала на новогодние праздники, за это время злоумышленники обчистили ее жилище. Прибывшие на место правоохранители обнаружили отвертку, часть дверей сейфа, следы рук, обуви и материи. Все вещдоки были направлены на экспертизу. Сама Паршута уже прокомментировала ограбление своей квартиры в личном блоге.