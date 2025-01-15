Три человека пострадали при атаке дрона ВСУ на автомойку в Херсонской области

|
Евгения Романова
Евгения Романова 25 0

Боевики нанесли удары по Новой Каховке.

Три человека пострадали при атаке дрона ВСУ на автомойку в Херсонской области

Фото: Telegram/Виталий Гура Глава городского округа города Новая Каховка /guravitalii

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками автомойку в Новой Каховке Херсонской области. В результате удара пострадали три человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городского округа Виталий Гура.

«В результате этого нападения пострадали три человека, которые были оперативно доставлены в больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал чиновник.

Осколками также были повреждены машины. По словам Гуры, это в очередной раз подчеркивает опасность и последствия действия киевского режима.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что промышленное предприятие в Энгельсе повреждено в результате атаки БПЛА. До этого глава региона Бусаргин предупреждал население об угрозе удара с применением дронов. Он отмечал, что локально работают системы оповещения, а все экстренные службы приведены в полную готовность. 

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
14 янв
Цистерна с газом загорелась в пригороде Казани после атаки дрона
14 янв
Тульская область подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ
12 янв
Атака дронов ВСУ сорвана в Запорожской области
11 янв
В Котовске после атаки БПЛА введен объявлен режим ЧС
11 янв
Силами ПВО было уничтожено 15 беспилотников над Воронежем
10 янв
Силы ПВО уничтожили семь дронов ВСУ над территорией России
9 янв
Силы ПВО за ночь уничтожили 15 украинских беспилотников
8 янв
В Энгельсе вводится режим ЧС после атаки БПЛА на промпредприятие
8 янв
Оперштаб развернут на загоревшемся промпредприятии после атаки БПЛА в Энгельсе
8 янв
Силы ПВО за ночь сбили 32 украинских дрона над регионами России
-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
103.44
0.73 106.25
1.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:08
Армия РФ освободила населенный пункт Украинка в ДНР
12:50
Спецслужбы Украины намеревались купить сдачу Горловки за миллион долларов
12:32
«Рвали траву и съедали»: как дети блокадного Ленинграда ожидали освобождения
12:14
В центре Владивостока лихач устроил опасные гонки
11:56
Три человека пострадали при атаке дрона ВСУ на автомойку в Херсонской области
11:38
«Наградной лист»: Лихачев назвал санкции США признанием заслуг «Росатома»

Сейчас читают

Любовь (к деньгам) зла. Украина готова угробить Европу за доллары США
Космические танцы: как увидеть предстоящий парад планет
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год