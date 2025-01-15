Три человека пострадали при атаке дрона ВСУ на автомойку в Херсонской области
Боевики нанесли удары по Новой Каховке.
Фото: Telegram/Виталий Гура Глава городского округа города Новая Каховка /guravitalii
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Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками автомойку в Новой Каховке Херсонской области. В результате удара пострадали три человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городского округа Виталий Гура.
«В результате этого нападения пострадали три человека, которые были оперативно доставлены в больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал чиновник.
Осколками также были повреждены машины. По словам Гуры, это в очередной раз подчеркивает опасность и последствия действия киевского режима.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал, что промышленное предприятие в Энгельсе повреждено в результате атаки БПЛА. До этого глава региона Бусаргин предупреждал население об угрозе удара с применением дронов. Он отмечал, что локально работают системы оповещения, а все экстренные службы приведены в полную готовность.
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