Усилия приведут к успеху: китайский гороскоп на неделю с 20 по 26 января

На что следует обратить внимание на грядущей неделе?
Фото, видео: 5-tv.ru
5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 20 по 26 января 2025 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.
Неделя с огромным потенциалом — практически каждый день годится для начала новых проектов и насыщенной деятельности.
Особенное внимание обратите на понедельник и вторник — прекрасные дни для начала большинства проектов. А вот в воскресенье лучше отдохнуть и набраться сил.
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Понедельник, 20 января 2025 года
День Земляного быка
День отлично подойдет для всех видов строительных и земляных работ, несмотря на наличие негативной звезды Красный охват и статуса дня пустоты.
Также день благоприятен для всех видов активной предпринимательской и личной деятельности — открытия бизнеса, свадьбы, путешествия, переезда в новый дом.
Хорошо в такой день обращаться за медицинской помощью, планировать, начинать обучение. Да и для романтики этот день хорош! Как говорил один мудрый высокопоставленный современник, «главное в жизни — любовь».
Совет книги перемен: не давайте событиям увлечь и запутать себя. Если вы освободитесь от пустых страстей, суетности и тщеславия, то сможете действовать непринужденно и уверенно.
Вторник, 21 января 2025 года
День Стального тигра
День получает поддержку ярких, мощных звезд, в первую очередь, звезды огня (Марса), которая отлично просматривается в эти дни на ночном небе.
Марсу на помощь приходят звезды добродетели — добродетель неба и добродетель месяца. Целая плеяда счастливых звезд обеспечивает нас поддержкой энергий дня.
Сегодня прекрасно отправляться в путешествие, начинать реконструкцию и ремонтные работы, играть свадьбу, переезжать в новый дом, отправляться в путешествие.
Хорошо в такой день приводить все в порядок, очищать пространство и мысли от лишнего, освобождать место для чего-то нового в жизни.
Структура дня Фу Йин может внести определенного рода тягучесть в энергии дня. Тем не менее все начатое сегодня будет иметь счастливое и плодотворное завершение.
Совет книги перемен: ваши усилия приведут к успеху, если вы накопите достаточно сил, чтобы не останавливаться на полпути. Сделайте осознанное усилие.
Среда, 22 января 2025 года
День Золотого кролика
День освещается звездой небесного богатства, поэтому годится для земляных работ, заключения брачного союза, подписания контрактов, сбора долгов, инвестирования, открытия проектов.
Структура гораздо более сдержанная, чем у предыдущих дней. Она считается одной из не самых благоприятных, белый тигр приходит в бешенство, сулит транспортные аварии, возможные проблемы в путешествиях. В решении проблем следует проявить изобретательность и изворотливость.
Совет книги перемен: будьте искренни, правдивы и достойны доверия. Очистите сердце от алчности, страха и низменных желаний, чтобы стал слышен истинный голос.
Четверг, 23 января 2025 года
День Водного дракона
День получает хорошие звезды и подойдет для путешествий, свадеб, переездов и открытия бизнеса. Он обретает структуру «Венера ловит змею» — это дает трудности, пустую трату сил. Надежда на то, что все получится есть, но дела могут идти с трудом.
Совет книги перемен: сконцентрируйтесь на главном. Используйте свой жизненный опыт. Будьте твердым и настойчивым. Это великое время, которое принесет щедрые плоды.
Пятница, 24 января 2025 года
День Водной змеи
Несмотря на наличие счастливой звезды небесного счастья, здесь оказывается крайне нежелательная и сильная негативная звезда небесной печати, которая указывает на бюрократические препятствия.
Поэтому земляные работы в такой день пойдут хорошо, а вот в остальном лучше заниматься рутиной. Структура дня вносит дополнительные внезапные и неожиданные вводные в общее течение энергий. Будьте готовы реагировать оперативно.
Совет книги перемен: пусть скрытое станет явным. Смело преодолевайте препятствия. Помогайте тем, кто стоит ниже вас.
Суббота, 25 января 2025 года
День Деревянной лошади
Суббота является хорошим днем и дает надежду на благоприятное завершение начатых дел. Есть риск ошибок, недопонимания и травмы, поэтому действия лучше тщательнее продумывать. В такой день можно проводить встречи, планировать, подписывать контракты.
Совет книги перемен: вы выдержите испытание. Если ваше желание скромно и разумно, оно точно исполнится.
Воскресенье, 26 января 2025 года
День Деревянной козы
Ша ци, или негативная энергия, доминирует над этим днем, делая его неприменимым для большинства дел. К тому же он противоречит энергиям месяца, обрекая дела, начатые сегодня, на бессмысленное и неуспешное завершение.
В такой день лучше отдохнуть, набраться духу и сэкономить свою энергию. А структура «Благородный помогает Нефритовой деве» будет всячески этому способствовать.
Совет книги перемен: оставайтесь на месте и проясните ваши понятия о правильном и неправильном. Общайтесь, трудитесь ради общего блага. Колодец питает всех жаждущих и не истощается.
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