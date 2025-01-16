Пропускать завтрак — терять энергию на весь день.

Врачи рекомендуют не откладывать первый утренний прием пищи. Завтрак должен составлять около 25% от суточного потребления продуктов, поэтому его необходимо сделать содержательным. Однако не у всех с утра просыпается аппетит. Некоторые предпочитают завтракать бананом, яблоком и другими фруктами или вовсе пьют только кофе и чай натощак, что, по мнению экспертов, губительно.

Утром необходимо зарядиться энергией на весь день.

«Завтрак — время максимальной переносимости пищи, однако отсутствие утреннего аппетита может быть связано с неготовностью пищеварительного аппарата к приему пищи из-за беспорядочного режима питания», — поделился с aif.ru кандидат медицинских наук Владимир Пилипенко.

Научный сотрудник напоминает, что при выработанной привычке питаться в одно и то же время, к отведенным часам происходит более быстрое расщепление ферментов, а, следовательно, и переваривание пищи, поскольку происходит подготовка к получению энергии. Тяжесть в желудке может появиться в том случае, если еда будет поступать в организм в часы сна.

Для выработки привычки питаться по определенным часам, врач предлагает начать завтракать жидкой кашей, поскольку в ней содержаться сложные углеводы. Завтрак должен восполнить недостающие элементы, а бутерброды и фрукты, и тем более напитки, не дают нужного насыщения. Их можно съесть после основного блюда в качестве дополнения.

Также гастроэнтеролог отмечает, что ужин не следует перегружать и откладывать на поздние часы, ведь он может повлиять на аппетит с утра.

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