«Единая Россия» поддержит создание платформы для продвижения российских товаров

Партия «Единая Россия» заключила соглашение о стратегическом партнерстве с движением «Сделано в России». Об этом было объявлено на официальном сайте партии в среду.

Подписи под документом поставили Сергей Морозов, федеральный координатор партпроекта «Выбирай свое» и заместитель руководителя фракции в Государственной Думе, а также Михаил Садченков, руководитель движения «Сделано в России».

Целью соглашения является создание эффективной и долгосрочной стратегии по стимулированию спроса на отечественные товары. В стране уже существует бренд «Сделано в России», который объединяет более 70 тысяч предпринимателей.

«Мы будем развивать эти направления при прямой и активной коммуникации с бизнесом, а также в совместной работе со всеми онлайн- и офлайн-ритейлерами России», — заявил Сергей Морозов.

Михаил Садченков отметил, что поддержка партии значительно усилит возможности движения и предоставит инструменты для формирования единой стратегии продвижения российских предпринимателей, товаров и брендов.

В ближайшее время будет представлена стратегия объединения усилий государства и бизнеса для реализации масштабной кампании по стимулированию спроса на российские товары.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прзидент России Владимир Путин поручил подготовить план продвижения российских брендов за рубежом.