«Единая Россия» поддержит создание платформы для продвижения российских товаров

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 25 0

Партия поможет создать стратегию для для популяризации отечественных брендов.

«Единая Россия» поддержит создание платформы для продвижения российских товаров

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Партия «Единая Россия» заключила соглашение о стратегическом партнерстве с движением «Сделано в России». Об этом было объявлено на официальном сайте партии в среду.

Подписи под документом поставили Сергей Морозов, федеральный координатор партпроекта «Выбирай свое» и заместитель руководителя фракции в Государственной Думе, а также Михаил Садченков, руководитель движения «Сделано в России».

Целью соглашения является создание эффективной и долгосрочной стратегии по стимулированию спроса на отечественные товары. В стране уже существует бренд «Сделано в России», который объединяет более 70 тысяч предпринимателей.

«Мы будем развивать эти направления при прямой и активной коммуникации с бизнесом, а также в совместной работе со всеми онлайн- и офлайн-ритейлерами России», — заявил Сергей Морозов.

Михаил Садченков отметил, что поддержка партии значительно усилит возможности движения и предоставит инструменты для формирования единой стратегии продвижения российских предпринимателей, товаров и брендов.

В ближайшее время будет представлена стратегия объединения усилий государства и бизнеса для реализации масштабной кампании по стимулированию спроса на российские товары.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прзидент России Владимир Путин поручил подготовить план продвижения российских брендов за рубежом.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.81
-0.63 106.10
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:49
Планировавшего убить депутата подростка заключили под стражу в Саратове
20:37
«Будто в заложниках»: застрявшая на судне в Антарктиде россиянка рассказала о неисправном корабле
20:18
«Когда дети спали»: МакSим врезалась в ресторан и утопила багги на Маврикии
19:59
Робопсы на параде: высокие технологии показали в армии Индии
19:46
«Единая Россия» поддержит создание платформы для продвижения российских товаров
19:31
Суд вынес приговоры членам семьи, похитившей восьмилетнюю девочку под Калугой

Сейчас читают

Любовь (к деньгам) зла. Украина готова угробить Европу за доллары США
Замуправляющего магазином в Петербурге избил мужчину за попытку украсть алкоголь
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год