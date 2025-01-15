Планировавшего убить депутата подростка заключили под стражу в Саратове
Обвиняемому всего 16 лет.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Планировавшего убить депутата подростка заключили под стражу в Саратове. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону в официальном Telegram-канале.
Это решение было вызвано настоятельной необходимостью предохранить общество от возможных опасных действий со стороны молодого человека.
«По ходатайству следователя отдела по расследованию особо важных дел регионального СК 16-летнему подростку, подозреваемому в приготовлении к убийству депутата, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
Тревожные обстоятельства дела начали раскрываться после того, как выяснилось, что обвиняемый вел разговоры с третьими лицами, в которых обещал убить депутата молотком. Ужасающая подробность случившегося заключается в том, что молодой человек даже явился на место предполагаемого преступления, ожидая подходящего момента для нападения. Однако, к счастью, жертвы на месте не оказалось, что помогло избежать трагедии.
Власти и правоохранительные структуры сейчас активно работают над выяснением всех обстоятельств дела и предотвращением подобных инцидентов в будущем.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Подмосковье раскрыли серию убийств молодых девушек 22-летней давности.
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