«Здесь только пыль»: работы известных художников уничтожены пожаром в Калифорнии

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 47 0

Пожар в Калифорнии уничтожил коллекцию работ знаменитых художников

«Здесь только пыль»: работы известных художников уничтожены пожаром в Калифорнии

Фото: Reuters/Mike Blake

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Стихийное бедствие в Калифорнии продолжает наращивать обороты.

Работы известных художников уничтожены пожаром в Калифорнии. Об этом владелец коллекции рассказал изданию The New York Times.

Ценные произведения искусства, которые находились в доме ценителя, стали жертвами ужасной трагедии. К сожалению, жилье, в котором хранились шедевры великих художников, оказалось в самом центре всепоглощающего пожара. Пламя разгорелось с невероятной силой, и в считанные минуты здание превратилось в пепелище, унося с собой не только структуру дома, но и несметные сокровища культурного наследия.

«На данный момент здесь только пыль», — рассказал изданию владелец сгоревшей коллекции.

Среди множества сгоревших произведений искусства оказались работы таких признанных мастеров, как Энди Уорхол, Кит Харинг и Дэмиен Херст. Эти знаменитые художники оставили неизгладимый след в мире искусства, и их картины всегда были объектами пристального внимания коллекционеров и ценителей. 

Стоимость утраченных экземпляров оценивается более чем в несколько миллионов долларов, что делает эту трагедию не только эмоциональной утратой, но и значительной финансовой потерей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что до 275 миллиардов долларов вырос ущерб от пожаров в Калифорнии.

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