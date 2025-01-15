«Здесь только пыль»: работы известных художников уничтожены пожаром в Калифорнии

Стихийное бедствие в Калифорнии продолжает наращивать обороты.

Работы известных художников уничтожены пожаром в Калифорнии. Об этом владелец коллекции рассказал изданию The New York Times.

Ценные произведения искусства, которые находились в доме ценителя, стали жертвами ужасной трагедии. К сожалению, жилье, в котором хранились шедевры великих художников, оказалось в самом центре всепоглощающего пожара. Пламя разгорелось с невероятной силой, и в считанные минуты здание превратилось в пепелище, унося с собой не только структуру дома, но и несметные сокровища культурного наследия.

«На данный момент здесь только пыль», — рассказал изданию владелец сгоревшей коллекции.

Среди множества сгоревших произведений искусства оказались работы таких признанных мастеров, как Энди Уорхол, Кит Харинг и Дэмиен Херст. Эти знаменитые художники оставили неизгладимый след в мире искусства, и их картины всегда были объектами пристального внимания коллекционеров и ценителей.

Стоимость утраченных экземпляров оценивается более чем в несколько миллионов долларов, что делает эту трагедию не только эмоциональной утратой, но и значительной финансовой потерей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что до 275 миллиардов долларов вырос ущерб от пожаров в Калифорнии.