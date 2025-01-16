ФСБ обнародовала показания повесившего 120 человек палача вермахта Фойербаха

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России обнародовал копии засекреченных документов о попавшем в плен палаче Мартине Фойербахе. В 1941–1943 годах «подвижный отряд», частью которого был Фойербах, совершал жестокие расправы над советскими, венгерскими, польскими и югославскими партизанами, а также мирными жителями, боровшимися с фашизмом.

Фойербах своими руками повесил 120 человек. Десятерых казнил путем отсечения конечностей, двоих прибил за руки и ноги к крестам, отрубил головы 80 людям. Мартин записывал всех своих жертв в карманный календарь, который перечитывал перед сном.

Когда палач был захвачен в плен органами контрразведки «Смерш», то попытался выдать себя за «члена австрийской Компартии, репрессированного германскими властями». Однако сослуживцы рассказали о прошлом Фойербаха совсем другие, поистине кошмарные сведения.

Мартину пришлось дать показания. Своими откровениями он поверг в шок следователей, многое повидавших в военные годы.

Из сапожника в палачи

Мартин Фойербах родился в Вюрцбурге под Веной. Его отец погиб в Первую мировую войну во Франции.

Мартин закончил восемь классов школы, а затем в ремесленном училище выучился на сапожника. Он производил довольно приятное впечатление — тихий, ничем не примечательный, работящий человек. Со временем смог открыть сапожную мастерскую.

Пытаясь выдать себя за «члена австрийской Компартии», он вдохновенно рассказывал о своей работе сапожником. Говорил, что вступление в фашистскую армию — решение, которое он принял не по своей воле, а под грузом обстоятельств. Однако другие пленные немцы дали показания о его личном прошлом. Тогда стало ясно, он — профессиональный палач.

Фойербах вступил в ряды нацистов за три года до того, как Австрия была включена в состав Германии. В 1935 году он стал частью штурмового отряда, который действовал на территории Вены нелегально.

Мартин на протяжении двух лет проводил в своей сапожной мастерской собрания австрийских нацистов, за что в итоге был арестован и приговорен к семи годам тюрьмы. Однако уже через год произошел «аншлюс», так что Фойербах вышел из тюрьмы и продолжил службу.

После выхода из тюрьмы Мартин Фойербах стал обер-лейтенантом. Его невероятная жестокость, кажется, и была причиной быстрого роста по «карьерной лестнице». Противников нацистского режима в Вене он начал жестоко истязать сразу после получения звания, таким образом «совершенствуя» свое «ремесло».

Зверь в человеческом обличии

Впервые Фойербаху довелось участвовать в казни в Вене. Там провели облаву на коммунистов. Эсэсовцы и бойцы штурмовых отрядов задержали 170 человек. Командир штурмовиков Бек Рихард приказал: «Всех в петлю». Тогда Мартин Фойербах лично повесил шестерых.

Количество своих жертв Мартин фиксировал в карманном календаре, а затем «имел обыкновение» перечитывать свои записи каждый вечер. Неважно, где он находился — в роте или дома — убитых собственными руками он всегда вспоминал, а потому на допросе смог назвать точные цифры.

Убийство двух десятков человек путем отсечения конечностей Фойербах вспоминает как «наиболее характерный случай». Сам Мартин казнил таким образом семерых коммунистов. Он хорошо помнил, как именно это было: сначала правая рука, затем левая. Затем — левая нога, за ней правая. В некоторых случаях люди оставались в сознании, когда ему предстояло отрубить голову.

После периода зверских облав Фойербах был призван в германскую армию. Однако на фронт его не отправили — Мартин был сыном ветерана, погибшего в Первую мировую войну. Фойербах был зачислен в карательный батальон, из которого впоследствии и выходили «подвижные отряды» — подразделения для борьбы с партизанами.

«Подвижные отряды» пользовались множеством привилегий: усиленное питание, шоколад и кексы. Перед началом казни выдавали папиросы, а после — поили водкой и ромом, а также предлагали на закуску что-нибудь мясное — например, кровяную колбасу.

Совершая невообразимые зверства над пленными солдатами, «Подвижные отряды» оставили свой след в Варшаве, Смоленске и Одессе. Фойербах вспоминал, как подразделение провело неделю во Львове: обстреляли железнодорожную комендатуру и взяли в плен 20 человек.

«Их было человек 20, я повесил человек 8–10», — рассказывал палач.

В Вене «Подвижные отряды» вели свою деятельность также активно — так, на масленицу 1942 года они согнали в здание арсенала 150 человек.

«Всего предстояло казнить человек 100–150. Начальник Венского гарнизона, по званию генерал, фамилию его не знаю, распределял — кто каким способом должен быть казнен… Было примерно 4 вида казни: повешение, обезглавливание, отсекание конечностей и пригвождение. В этот раз я повесил и обезглавил человек 19, отрубил конечности троим и пригвоздил к крестам двоих», — из показаний Фойербаха.

Когда Мартин Фойербах находился в отпуске, товарищи время от времени приглашали его принимать участие в расправах. Он никогда не отказывался, более того — стремился, чтобы на его руках жертв было большинство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что казнивший идеолога Холокоста палач умер в Израиле.