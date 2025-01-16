Как изменились актеры «Пиратов Карибского моря» спустя 22 года

Почти у всех сложилась блистательная карьера.

Мир впервые увидел «Пиратов Карибского моря» в 2003 году, когда состоялась премьера «Проклятия Черной жемчужины». Серия приключенческих фильмов рассказывает о «золотом веке» пиратства — разумеется, не без элемента вымысла.

Билл Найи

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Кадр из х/ф «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца». реж.: Гор Вербински, 2006 г.

Билл Найи с тоской вспоминает съемки «Пиратов Карибского моря». На площадке он чувствовал себя очень одиноко. Все коллеги были одеты в аутентичные костюмы, а он — в шапочку с нарисованными на лице точками и «пижаму» с датчиками. С ним даже никто не хотел обедать — коллеги лишь смущенно здоровались.

Эти обстоятельства так сильно угнетали актера, что он всерьез задумывался отказаться от участия во франшизе. На его решение остаться повлиял солидный гонорар — Билл взял себя в руки и продолжил работу. И сделал это не зря — персонаж Дэйви Джонса отлично разбавил его фильмографию.

В настоящий момент Билл Найи принимает участие в съемках ленты «Прекрасная игра», в основу сюжета которой легли футбольные соревнования, организованные для бездомных. В Мультфильме «10 жизней» Найи озвучил профессора Крэйвена, в туристическом шоу «Самые живописные железнодорожные путешествия в мире» он выступает в качестве ведущего. Кроме того, Билл — диджей.

Стеллан Скарсгард

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Кадр из х/ф «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца». реж.: Гор Вербински, 2006 г.

Голливудская карьера Стеллана Скарсгарда пошла в гору после его участия в «Пиратах Карибского моря». Роль моряка Билла Прихлопа, плененного «Летучим голландцем» была сыграна им без использования компьютерной графики. Благодаря гриму высшей сложности внешний вид персонажа получился особенно запоминающимся.

Кроме того, Стеллан Скарсгард играет главную роль в сериале «Андор» по вселенной «Звездных войн». Работа над этим проектом занимает все его время.

Джеффри Раш

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Кадр из х/ф «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». реж.: Йоаким Реннинг, Эспен Сандберг, 2017 г.

Во франшизу Джеффри Раш пришел, уже будучи актером первой величины. Роль капитана Барбоссы, отчаянного и харизматичного, не испортила его послужной список, а привлекла к Рашу еще больше внимания. За свою актерскую карьеру он получил множество наград, в том числе «Оскар».

Одним из последних проектов актера стал байопик о композиторе Лайонеле Барте. На данный момент он занят съемками в ленте «Поднятые брови», где за ним закреплена главная роль.

Кевин Макнелли

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Кадр из х/ф «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». реж.: Йоаким Реннинг, Эспен Сандберг, 2017 г.

Кевин Макнелли запомнился зрителям ролью первого помощника капитана Джека Воробья Джо Гиббса. После «Пиратов Карибского моря» актер принял участие в десятках других проектов, самыми известными из которых являются «Призрак оперы», «Грозовой перевал», «Аббатство Даунтон» и «Корона».

В феврале 2024 года актера арестовали по обвинению в домашнем насилии. Он нанес травму своей сожительнице. Актера позднее выпустили под залог в 40 тысяч фунтов стерлингов — почти пять миллионов рублей.

Джонни Депп

www.globallookpress.com/Rocco Spaziani;

Кадр из х/ф «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». реж.: Йоаким Реннинг, Эспен Сандберг, 2017 г.

Роль легендарного пирата семи морей Джека Воробья принесла Джонни Деппу его первую номинацию на премию «Оскар». Ни одно продолжение франшизы не обходилось без его участия, да и режиссеры других картин наперебой предлагали Деппу сотрудничество.

Джека Воробья мог сыграть Джим Керри, однако в его исполнении образ пирата казался пресным. Изначально капитан задумывался, как второстепенный персонаж — все изменила актерская игра Джонни Деппа.

Джонни Деппа в 2020 году лишили роли в третьей части «Фантастических тварей» из-за громкого скандала с его бывшей супругой Эмбер Херд. И, хотя впоследствии актер смог доказать виновность своей жены в клевете, Грин-де-Вальда в третьей части все же исполнил Мадс Миккельсен.

Впрочем, от отсутствия работы Джонни Депп не страдает. В 2024 году его голос можно будет услышать в мультфильме «Суперпташки. Улетная миссия», а также увидеть первую режиссерскую Деппа — фильм «Моди». Главная роль в боевике «Пьяница» также закреплена за ним.

Маккензи Крук

www.globallookpress.com/Keith Mayhew;

Кадр из х/ф «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины». реж.: Гор Вербински, 2003 г.

После «Пиратов Карибского моря» Маккензи Крука ждала еще одна крупная франшиза — «Игра престолов». Там он исполнил роль второго плана. Самым крупным проектом Крука стал комедийный сериал «Искатели сокровищ», где он выступил в качестве режиссера, а также исполнил роль главного героя — кладоискателя Энди.

Франшизу о пиратах Маккензи покинул, чтобы уделять больше времени своему телешоу «Детектористы». Он получил две премии BAFTA за свою режиссерскую работу и продолжает развиваться в творчестве — например, пишет и иллюстрирует книги для детей.

Орландо Блум

www.globallookpress.com/Photo Image Press;

Кадр из х/ф «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины». реж.: Гор Вербински, 2003 г.

Внимание общественности обратилось в сторону Орландо Блума после его участия в серии фильмов по «Властелину колец». Следом последовали и «Пираты Карибского моря». Это был великолепный старт карьеры — начинающий актер сразу поднялся на вершину голливудского Олимпа.

Сегодня актер до сих пор снимается в кино, причем отдает предпочтение жанру фантастики. Его последняя работа — роль инспектора полиции фэнтезийного мира в сериале «Карнивал Роу».

Орландо Блум женат на известной певице Кэти Перри. Супруги воспитывают дочь Дэйзи.

Кира Найтли

www.globallookpress.com/C Flanigan;

Кадр из х/ф «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины». реж.: Гор Вербински, 2003 г.

Кира Найтли, как и Орландо Блум, получила невероятную популярность после участия в «Пиратах Карибского моря». Впоследствии ей довелось исполнить множество разноплановых ролей: от приключенческих до романтических. Так, например, она сыграла в экранизации романов «Гордость и предубеждение» и «Анна Каренина».

В 2025 году зрители смогут увидеть актрису в фильме «Девушка из каюты № 10». В 2019 году она снялась в ленте «Берлин, я люблю тебя». Кира Найтли замужем за музыкантом Джеймсом Райтоном. У пары две дочери.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что звезду «Пиратов Карибского моря» съела акула.