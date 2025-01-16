«Отправил бы, куда положено»: Фицо пристыдил словацкого школьника с лентой в цветах флага Украины

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 22 0

Фицо пристыдил словацкого школьника с лентой в цветах флага Украины

Фицо предложил дать пощечину школьнику, не пожавшему руку президенту Словакии

Фото: www.globallookpress.com/Mateusz Wlodarczyk

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С таким «аксессуаром» юноша заявился на церемонию награждения победителей олимпиад. К тому же он отказался пожимать руку президенту страны.

В Словакии школьник с лентой в цветах украинского флага отказался жать руку президенту страны Петеру Пеллегрини. Это случилось в ходе вручения наград победителям олимпиад и медалистам. Премьер-министр Роберт Фицо возмутился поведением юноши на своей странице в социальной сети.

Видеозапись, на которой школьник отказывает главе государства в рукопожатии, была распространена в Сети. Вскоре сам юноша дал интервью, в котором объяснил причины такого поступка: с его точки зрения, Пеллегрини — популист и мошенник, пожимать такому человеку руку, как он считает, недопустимо.

«Если бы министр образования организовал подобное мероприятие и один из отличников не пожал мне руку как одному из трех первых руководителей государства… Во-первых, я бы спросил его, есть ли у него детская комната. Во-вторых, чему его научили родители. В-третьих, я бы забрал у него награду и отправил бы его туда, куда ему и положено, на глазах у всех СМИ», — высказался Роберт Фицо.

Премьер-министр добавил, что подобное поведение является неприемлемым и не заслуживает уважения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Фицо приедет в Москву с большой делегацией на парад 9 мая.

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